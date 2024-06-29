Apple, iPhone 16 pil değişimini kolaylaştıracak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Apple’ın yeni metal kasalı bataryaları ilk olarak iPhone 16 Pro modelinde görülebilir. Yeni pil teknolojisi, bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülebiliir. iPhone 16 pil değişimi çok basit olacak.

iPhone 16 Pil Değişimi Çok Kolay Olacak: Yeni Teknolojisi Geliyor

Sizlerle daha önce de benzer bir haber paylaşmış, ve yeni iPhone 16 bataryası ile hem iPhone 16 pil değişiminin çok kolay olacağını ve iPhone 16 ısınma sorununun tarihe gömüleceğini aktarmıştık. Şimdiyse geçmişte çıkan bu haberleri destekleyen yeni raporlar geldi.

Bu hamle, AB’nin 2025 yılına kadar akıllı telefon üreticilerinin pillerin kullanıcılar tarafından kolayca değiştirilebilmesini gerektiren tamir yasasına yanıt olarak geliyor. Apple, bu gereksinimi karşılamak için elektriksel olarak indüklenen yapışkan ayrıştırma teknolojisini araştırıyor. Bu teknoloji, düşük voltajlı elektrik uygulanarak pilin kasadan hızlı bir şekilde çıkarılmasını sağlıyor.

Mevcut iPhone pil değiştirme yöntemi oldukça zorlu ve yapışkan şeritlerin cımbızla çıkarılmasını gerektiriyor. Bu şeritler işlem sırasında koparsa, yapıştırıcıyı yerinden çıkarmak için ısı veya çözücü içeren ek adımlar gerekiyor. Eski pili çıkardıktan sonra yenisini güvenli bir şekilde takmak içinse özel bir makine ve yeni yapıştırıcı şeritler gerekiyor. Ancak, yeni teknoloji ile bu süreç önemli ölçüde kolaylaşabilir.

Apple’ın test ettiği yeni teknoloji, pilin siyah folyo yerine metalle kaplanmasını içeriyor. Bu yılın başlarında sızdırılan görüntülerde, metal kasalı bir iPhone 16 Pro piline ait olduğu iddia edilen örnekler görülmüştü. Elektriksel olarak indüklenen yapışkan ayrıştırma teknolojisi sayesinde, iPhone 16 pil değiştirme işlemi daha kullanıcı dostu hale gelebilir.

Bu yeni iPhone pil değişimi yönteminin bu yıl içinde en az bir iPhone 16 modelinde piyasaya sürülmesi ve önümüzdeki yıl iPhone 17’nin tüm modellerine genişletilmesi bekleniyor. Ancak, Apple’ın, prosedürün karmaşıklığı ve potansiyel riskler göz önüne alındığında, kullanıcıların pil değişimleri için profesyonel yardım almalarını önermeye devam etmesi muhtemel.

Apple, cihazlarının 500 tam şarjdan sonra kapasitelerinin %83’ünü ve 1.000 tam şarjdan sonra %80’ini korumak gibi belirli kriterleri karşılaması halinde, AB’nin tüketici dostu pil değişimi gerektiren mevzuatından muaf tutulabilir. iPhone 15, 1.000 şarj kriterini karşılıyor ancak daha önceki modeller 500 şarj şartını karşılamıyor.

Bu yasalar, hem telefonların kullanım ömrünü artırmak, hem de daha kullanıcı dostu hale getirme çabasının bir parçası diyebiliriz. Avrupa Birliği‘nin bu adımları, dünyada satılan diğer tüm iPhone’ları da dolaylı yoldan etkiliyor. Örneğin, USB-C’yi zorunlu tutan yasanın ardından, tüm iPhone 15’ler USB-C girişi ile tanıtılmıştı. Tamir yasası olarak adlandırılan bu yasa da pil teknolojilerinde devrim yaratabilir.

Apple, suya dayanıklılığı ve sağlamlığı artıran sıkı kapalı tasarımları nedeniyle onarılması zor cihazlar sunma geçmişine sahip olsa da, şirket son yıllarda kendi kendine onarım seçenekleri sunarak ve teşhis araçlarını kullanıma sunarak bu endişeleri gidermek için adımlar attı. Bütün bunların arkasında da Avrupa Birliği gibi düzenleyici kurumların zorlamaları yer alıyor.

iPhone 16 pil değişimi konusundaki bu gelişmeler de düzenleyici kurumların çabalarının bir meyvesi olacak gibi duruyor. Eğer iPhone 16 pil değişimi kolaylaşırsa, iPhone’lar çok daha uzun ömürlü olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu konuda adım atacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!