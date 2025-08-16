iPhone 16 fiyatlarına zam gelir mi? Türkiye’de teknoloji tutkunlarının en çok merak ettiği konulardan biri, yeni iPhone modelleri çıktığında eski serilerin fiyatlarının nasıl değiştiği. Apple’ın geçmiş yıllardaki fiyat politikalarını ve güncel döviz kuru verilerini inceleyerek, iPhone 17 serisinin satışa çıkmasıyla birlikte iPhone 16 fiyatlarında zam ihtimalini değerlendiriyoruz. iPhone 16 serisi 20 Eylül 2024’te satışa çıktığında fiyatlar şu şekildeydi: iPhone 16: 64.999 TL, 16 Plus: 73.999 TL, 16 Pro: 82.999 TL, 16 Pro Max: 99.999 TL. Döviz kuru o dönemde 34,09 TL seviyesindeydi. 2 Nisan 2025’te ise kur 37,92 TL’ye yükseldi ve Apple tüm modellere ilk zammını yaptı. Bu zam sonrası iPhone 16 artık 69.999 TL, 16 Pro Max ise 109.999 TL oldu. Bugün (Ağustos 2025) döviz kuru 40,84 TL seviyesine ulaştı.

Geçmiş veriler bize Apple’ın yeni iPhone serisi çıktığında genellikle eski modellere 100 dolarlık indirim yaptığını gösteriyor. Ancak Türkiye’de kur artışı ve enflasyon etkisi nedeniyle bu indirim ya çok sınırlı kalıyor ya da tam tersine küçük bir zam olarak yansıyabiliyor. iPhone 15 serisinde de benzer bir durum yaşanmış ve fiyatlar kısa sürede tekrar yükselmişti. Bu nedenle “iPhone 16 fiyatı ne olur?” ve “iPhone 16 alınır mı?” soruları, iPhone 17’nin satışa çıkacağı dönemde daha da önemli hale geliyor.

Bu videoda Apple’ın Türkiye fiyatlandırma stratejisini, geçmiş yıllardaki örnekleri ve kur değişimlerinin etkisini detaylı şekilde anlatıyoruz. Ayrıca iPhone 16’yı bugün almak mı, yoksa iPhone 17 sonrası fiyatları görmek mi mantıklı, bunu da net verilerle değerlendiriyoruz. Eğer “iPhone 16 fiyatı düşer mi, zam gelir mi, iPhone 16 alınır mı?” gibi sorular aklınızdaysa, videoyu sonuna kadar izleyin. Kararınızı verirken bu bilgiler size yol gösterecek.

