Twitter, 18 yaşından küçük ve doğum tarihi girmemiş kullanıcılar için hassas görüntüleri taramaya başladı. Twitter artık bazı gönderileri yalnızca kullanıcıların 18 yaş ve üzerinde olduklarını göstermek için doğum tarihlerini girmeleri halinde gösteriyor.

Imagine! I've already had this highlighthttps://t.co/u9tuIeafK8 — Mathewooooh (@MatHempell) October 7, 2022

TechCrunch‘a göre değişiklik çoğunlukla ABD’deki kullanıcılar tarafından fark edildi. Twitter, teknoloji sitesine yaptığı açıklamada, kullanıcılarını korumak için belirli görüntüleri maskeleme politikasında gerçekten de daha katı hale geldiğini açıkladı. Twitter bunun sadece ABD ile mi ilgili olduğunu yoksa dünya çapında bir politika mı olduğunu belirtmiyor.

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Bir Twitter sözcüsü şunları söylüyor: “İnsanlara deneyimleri üzerinde daha fazla kontrol ve seçenek sunmak ve aynı zamanda Twitter’ı herkes için daha güvenli hale getirmek için sürekli çalışıyoruz. Bu nedenle, 18 yaşın altındaki veya doğum tarihini belirtmemiş kullanıcıların belirli içerikleri göremeyeceği yeni bir özelliği yavaş yavaş kullanıma sunuyoruz.”

Twitter uzun süredir platformdaki içeriği denetlemekte zorlanıyor. Bu, şiddet içeren görüntülerden nefret paylaşımlarına kadar uzanmaktadır. Disney’in 2016 yılında platformu satın almamasının nedeni de buydu. Şu anda Twitter, Elon Musk ile bir anlaşmayı sonuçlandırma sürecinde. Milyarder, platformu 44 milyar karşılığında satın almak istiyor.