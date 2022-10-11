Proton, vpn hizmeti için kullanıcıların bir vpn hizmeti kullandıklarını gizlemelerine olanak tanıyan yeni bir protokol sunuyor. Proton yeni protokolü ‘stealth’ olarak adlandırıyor ve stealth ilk olarak Android kullanıcıları için kullanılabilir olacak.

Proton, Proton VPN gizli protokolünün iOS, iPadOS, macOS, Linux ve Windows’ta da ‘yakında’ kullanıma sunulacağını yazıyor. Şu anda sadece Android’deki tanıtım tamamlanmıştır. Burada, ayarlar altında, kullanıcılar bağlantı protokollerini ‘gizli’ olarak ayarlayabilirler.

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Proton’a göre stealth, vpn bağlantısının tanınmamasını ve ‘normal’ bir internet bağlantısı gibi görünmesini sağlıyor. Bu, OpenVPN, IKEv2 ve WireGuard gibi daha standart protokollerin aksine, ağlar tarafından vpn bağlantısı olarak tanınması daha olasıdır.

UDP yerine TLS kullanıldığında, gizli protokol bağlantısı bir vpn bağlantısı olarak tanınmamalıdır. Proton’a göre bu, bunun bir vpn bağlantısı olduğunu anlamayı neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu, vpn kullanmanın cezalandırılabileceği ülkelerde yaşayan insanlar veya vpn bağlantılarını engellemeye çalışan hizmetler için yararlıdır.

Proton VPN’in yanı sıra, şirketin çeşitli internet hizmetleri vardır. İsviçreli şirket Proton Mail ile başladı ve yakın zamanda Proton Drive’ı bir bulut depolama hizmeti olarak resmen piyasaya sürdü.