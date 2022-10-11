Xiaomi’nin bir dönem alt markası olarak piyasaya sürdüğü ve daha sonraki süreçte özgürleştirdiği (!) POCO markası, uygun fiyatlı amiral gemileri ile gündeme gelmeye devam ediyor. 2018 yılında üst düzey özellikler ve rakiplerine göre çok uygun bir fiyat ile ‘F’ serisini pazara sunan şirket, aradan geçen 4 yılın sonunda bu seriyi genişletmeyi sürdürüyor. Bugün ortaya çıkan bilgiler POCO F5’in ekran ve işlemci detaylarına ilk bakışı atmamızı sağlıyor.

Son cihazını tanıtalı henüz birkaç ay olan POCO, şimdiden yeni amiral gemisi için çalışmalara başladı. F4 modelini bu yılın Haziran ayında duyuran üretici, her zamanki gibi güçlü bir donanımı sevenlerinin karşısına çıkardı. Bugün sızdırılan POCO F5 de önceki amirallerin izlediği yolu takip etti. Daha doğrusu, takip edecek gibi. Nitekim sızdırılan POCO F5, 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran ve Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye ev sahipliği yapacak.

POCO F5, Snapdragon 8 Gen 1 ile gelecek

2021’in Şubat ayında tanıtılan POCO F3 ile bu yılın Haziran ayında tanıtılan POCO F4 arasında neredeyse hiç bir fark olmaması, kullanıcıların yeni cihaza soğuk yaklaşmasını sağladı. Bu yüzden yeni modelde farklılıklar yapması gereken firma, son iki senedir kullandığı Snapdragon 870’i bir kenara bırakacak. Bunun yerine Snapdragon 8+ Gen 1 telefonda yer alacak.

Ayrıca ekran tarafında da bir hayli güçlü olması beklenen telefon, artık sıradanlaşmaya başlayan 120Hz yenileme hızını kullanıcılarına sunacak. Ayrıca şu anda POCO F4 Pro’da yer alan 2K çözünürlük (1440×3200 piksel) ve 1000 nite varan parlaklık yeni POCO F5’in ekranındaki diğer detaylar olacak.

2023’ün ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenen telefon, Çin pazarında Redmi K60 olarak satılacak.

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