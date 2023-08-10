Apple’ın yaklaşan iPhone 15 serisi için kullandığı çip seçimleri, tvOS 17’nin kod incelemesi sonucunda gün yüzüne çıktı. İncelemelerde ortaya çıkan referanslar, dört adet henüz tanıtılmamış iPhone modeline işaret ediyor ve model numaraları, Apple’ın çip tercihlerini doğruluyor gibi görünüyor. Bu da iPhone 15 serisinin hangi çipleri kullanacağı konusundaki merakı gideriyor. İşte iPhone 15 serisinin kullanacağı çipler!

tvOS 17 Kod İncelemesi iPhone 15 Serisi Çip Detaylarını Ortaya Çıkardı!

tvOS 17’nin ilk beta sürümünde iPhone15,4, iPhone15,5, iPhone16,1 ve iPhone16,2 gibi referanslar bulunuyordu. Ancak bu referanslar, sonraki betalarda işletim sisteminden çıkarıldı. Yeni tvOS 17 beta sürümüyle beraber yeniden ortaya çıkan referanslar, Apple’ın iPhone 15 Pro ve Pro Max için 3nm A17 çip kullanacağı, iPhone 15 ve 15 Plus’ın ise iPhone 14 Pro ve Pro Max’te kullanılan aynı A16 çipini taşıyacağına işaret ediyor.

iPhone 14 Pro ve Pro Max için kullanılan A16 çipi, “15” numarasıyla belirtiliyor. Örneğin, iPhone 14 ve 14 Plus, A15 çipi kullandığı için sırasıyla iPhone14,7 ve iPhone14,8 olarak adlandırılıyorlar.

Bu bağlamda, iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin halihazırda iPhone 14 Pro’larda kullanılan A16 çipini taşıyacakları düşünülürse, 15,4 ve 15,5 muhtemelen bu iki modeli temsil ediyor olabilir. Öte yandan, 16,1 ve 16,2 model numaraları, söylentilere göre yeni çip A17’ye sahip olacak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’e atıfta bulunuyor olabilir.

tvOS 17.0 Beta 5 references two iPhone models that currently don't exist: iPhone14,1

iPhone14,9 — Aaron (@aaronp613) August 9, 2023

Ayrıca, tvOS 17 kod incelemesinde A15 çipine sahip olacak iPhone14,1 ve iPhone 14,9 referansları da bulundu. Ancak bu referansların gelecekte çıkacak cihazlara mı, yoksa mevcut modellere mi işaret ettiği henüz net değil. Özellikle iPhone14,1 referansı, Apple’ın daha önce kullanmadığı bir numaralandırma olduğu için dikkat çekiyor.

Söylentilere göre Apple, yeni iPhone modellerini yaklaşık bir ay içinde tanıtacak. Bu modellerin, 12 Eylül tarihinde gerçekleşecek bir etkinlikte duyurulması bekleniyor. tvOS 17 kod incelemesinin ortaya çıkardığı çip tercihleri, merakla beklenen iPhone 15 serisinin bazı sırlarını aydınlatmış gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yeni modellerde hangi çipi kullanacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!