Apple’ın yaklaşan iPhone 15 serisi için kullandığı çip seçimleri, tvOS 17’nin kod incelemesi sonucunda gün yüzüne çıktı. İncelemelerde ortaya çıkan referanslar, dört adet henüz tanıtılmamış iPhone modeline işaret ediyor ve model numaraları, Apple’ın çip tercihlerini doğruluyor gibi görünüyor. Bu da iPhone 15 serisinin hangi çipleri kullanacağı konusundaki merakı gideriyor. İşte iPhone 15 serisinin kullanacağı çipler!

tvOS 17’nin ilk beta sürümünde iPhone15,4, iPhone15,5, iPhone16,1 ve iPhone16,2 gibi referanslar bulunuyordu. Ancak bu referanslar, sonraki betalarda işletim sisteminden çıkarıldı. Yeni tvOS 17 beta sürümüyle beraber yeniden ortaya çıkan referanslar, Apple’ın iPhone 15 Pro ve Pro Max için 3nm A17 çip kullanacağı, iPhone 15 ve 15 Plus’ın ise iPhone 14 Pro ve Pro Max’te kullanılan aynı A16 çipini taşıyacağına işaret ediyor.

iPhone 14 Pro ve Pro Max için kullanılan A16 çipi, “15” numarasıyla belirtiliyor. Örneğin, iPhone 14 ve 14 Plus, A15 çipi kullandığı için sırasıyla iPhone14,7 ve iPhone14,8 olarak adlandırılıyorlar.

Bu bağlamda, iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin halihazırda iPhone 14 Pro’larda kullanılan A16 çipini taşıyacakları düşünülürse, 15,4 ve 15,5 muhtemelen bu iki modeli temsil ediyor olabilir. Öte yandan, 16,1 ve 16,2 model numaraları, söylentilere göre yeni çip A17’ye sahip olacak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’e atıfta bulunuyor olabilir.

tvOS 17.0 Beta 5 references two iPhone models that currently don't exist:

iPhone14,1

iPhone14,9

— Aaron (@aaronp613) August 9, 2023