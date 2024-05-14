Samsung yazılım güncellemeleri tarafında çoğunlukla sorunsuz bir marka. Güney Koreli dev birkaç aydır One UI 6.1 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Güncelleme birçok cihaza verildi. Geldiğimiz noktada bugün ise Galaxy A34 One UI 6.1 güncellemesini aldı. Detaylara bakalım.

Galaxy A34 One UI 6.1 ile hangi değişikliklere sahip oluyor?

Galaxy A34 One UI 6.1 güncellemesini A346NKSU5CXD5 derleme numarası ile birlikte alıyor. Bu linkteki haberden One UI 6.1 güncellemesi ile birlikte gelen değişiklikleri görebilirsiniz.

Samsung Galaxy A34 neler sunuyor?

Galaxy A34, 6.6 inç büyüklükte Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120hz ekran yenileme hızını destekler nitelikte. Ekran paneli olarak ise Super AMOLED bir panel tercih edilmiş.

Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Dimensity 1080 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 1080 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 48 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Galaxy A34, selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.