Bu yılki iPhone 15 Pro modellerinin titanyumdan yapılmış yepyeni bir şasiye sahip olacağı iddia ediliyor. Bu değişiklik, daha hafif bir tasarım, ek dayanıklılık ve daha fazla potansiyel sunabilir. Aslında, bu değişiklik, 2017 yılında iPhone X ile başlayan paslanmaz çelik çağının sonunu işaret eden, iPhone tasarımında yıllardır yapılan en büyük değişikliklerden biri olabilir.

Çeşitli kaynaklar, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ya da iPhone 15 Ultra olarak da adlandırılan modellerinin yeni bir titanyum tasarımına sahip olabileceğini belirtiyor.

Kasım ayında ShrimpApplePro, iPhone 15 Pro’nun yuvarlak kenarlı bir titanyum kasadan oluşacağını açıkladı. Bu bilgi, yakın tarihli bir yatırımcı raporunda da tekrarlandı ve Twitter sızıntılarını takip eden JP Morgan Chase analisti Jeff Pu tarafından da doğrulandı.

Apple uzun bir süredir titanyum kasalı bir iPhone üzerinde çalışıyor. Şirket, bölgedeki çalışmalarını gösteren birkaç patent başvurusunda bulundu. Ancak titanyumdan yapılmış iPhone 15 Pro’nun neler sunabileceğine dair en iyi öngörüyü Apple Watch serisine bakarak elde edebiliriz.

Apple’ın Apple Watch serisinde titanyumu nasıl kullandığına dair iki önemli gözlemde bulunabiliriz: renkler ve ağırlık.

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Özellikle, paslanmaz çelik ve titanyum arasındaki ağırlık farkı dikkate değer. Yıllar boyunca Apple, Apple Watch modellerini her iki kaplama türüyle de sunmuştur. Ancak iPhone serisi, 2017’deki iPhone X’ten beri paslanmaz çelik kullanmaktadır.

Eğer iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max gerçekten titanyum kullanıyorsa, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinden daha hafif olabilirler. Aynı zamanda paslanmaz çelik bantlara sahip iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’ten belirgin şekilde daha hafif olmaları bekleniyor.

Bu hafiflik farkı ne kadar olur? Bu noktada kesin bir bilgi yok. Ancak kabaca hesap yaparsak, titanyum rengindeki 45mm Apple Watch Series 7’nin paslanmaz çelik versiyonundan yaklaşık %12 daha hafif olduğunu söyleyebiliriz. Bu oran doğrudan iPhone serisine uygulanmayabilir, ancak genel bir bağlam sunuyor.