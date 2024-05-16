Apple, gelecek iOS güncellemesi iOS 18 hakkında yeni bilgiler paylaştı. Şirket, yeni güncellemenin erişilebilirlik özellikleri hakkında ipuçları vererek merak uyandırdı. Bu ipuçları arasında en dikkat çekeni ise Göz Takibi özelliği oldu. Yapay zeka destekli bu özellik, iPad ve iPhone kullanıcılarına sadece gözleriyle gezinme imkanı sunacak. Bu özelliğin 2013 yılında tanıtılan Samsung Galaxy S4 modelindeki bir özelliğe benzerliği oldukça esrarengiz.

İçindekiler Apple iOS 18 Göz Takibi Özelliği Samsung Galaxy S4 ile Çok Benziyor

Apple iOS 18 Göz Takibi Özelliği Samsung Galaxy S4 ile Çok Benziyor

Göz Takibi özelliği, özellikle fiziksel engelleri olan kullanıcılar için tasarlanmış olup, ön kamerayı kullanarak göz izleme işlevini yerine getirecek. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarını fiziksel olarak dokunmadan sadece göz hareketleriyle kontrol edebilecekler. Bu önemli adım, kullanıcıların mobil cihazlara erişimini daha kolay ve hızlı hale getirecek.

İlginç bir şekilde, Samsung’un benzer bir teknolojiyi Galaxy S4 zamanında kullanması dikkat çekiyor. 2013 yılında çıkan bu akıllı telefon, ön kamerayı kullanarak kullanıcı hareketlerini takip edebiliyor ve buna göre cihazda gezinmeyi sağlıyordu. Apple’ın benzer bir özelliği kullanmaya başlaması, bazı kullanıcılar tarafından Samsung’un bu alandaki öncülüğüne bir gönderme olarak yorumlanabilir.

Bu yeni özellikle birlikte Apple, kullanıcı deneyimini geliştirmeye ve erişilebilirliği artırmaya yönelik kararlılığını bir kez daha göstermiş oluyor. Göz Takibi özelliği, sadece mevcut kullanıcı kitlesine değil, aynı zamanda fiziksel engelleri olan bireylerin de mobil teknolojiye daha kolay erişimini sağlayarak daha kapsayıcı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Bu da teknolojinin herkes için daha erişilebilir hale gelmesi adına önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Apple’ın iOS 18 güncellemesi ile birlikte sunacağı diğer yenilikler ve erişilebilirlik odaklı özelliklerin ne olacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Bu yeni güncelleme ile birlikte, Apple’ın kullanıcılarına daha iyi bir mobil deneyim sunmak için sürekli olarak yeni yollar aradığı bir kez daha gözler önüne seriliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S4 modelinde de yer alan bu özellik sizce yararlı mıydı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!