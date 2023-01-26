Cupertino merkezli teknoloji devi, bu yıl Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 15 serisi üzerinde çalışıyor. Birçok sızıntı, 2023 iPhone modellerinin büyük değişikliklerle gelebileceğini zaten ima etmişti. Şimdi ise yeni bir rapora göre, yaklaşan iPhone 15 Wi-Fi 6E‘yi destekleyecek.

Barclays analistleri Blayne Curtis ve Tom O’Malley tarafından paylaşılan bir araştırma notuna göre, iPhone 15 Wi-Fi 6E özelliğine sahip olacak. Analistler bu özelliğin tüm modellerde mi yoksa Pro modellerle mi sınırlı olacağını belirtmedi.

Marka şu ana kadar en yeni 11 inç ve 12,9 inç Apple iPad Pro, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro ve Mac mini modelleri de dahil olmak üzere birkaç cihaza Wi-Fi 6E desteği ekledi. Tüm iPhone 14 modelleri standart Wi-Fi 6 ile sınırlı kalmaya devam ediyor.

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Wi-Fi 6, 2.4GHz ve 5GHz bantlarında çalışırken Wi-Fi 6E, 6GHz bandı üzerinde de çalışarak daha yüksek kablosuz hızları, daha düşük gecikme süresi ve daha az sinyal paraziti sağlıyor. MacRumors’un haberine göre, bu avantajlardan yararlanmak için cihazın TP-Link, Asus ve Netgear gibi markalardan temin edilebilen bir Wi-Fi 6E yönlendiriciye bağlanması gerekiyor.

Wi-Fi 6E, iPhone 13 ve iPhone 14 modelleri için de bekleniyordu ve gerçekleşmedi, ancak şimdi Cupetino merkezli teknoloji devi Wi-Fi 6E desteğini en son cihazlarına sunmaya başladığına göre, iPhone 15’in nihayet standardı desteklemesi daha olası.

Apple’ın Dynamic Island ve USB-C bağlantı noktasına sahip iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’i tanıtması bekleniyor. Ayrıca, Pro modellerinin Apple’ın en yeni A17 Bionic çipine, titanyum çerçeveye, katı hal ses ve güç düğmelerine ve daha fazlasına sahip olması bekleniyor.

MacRumors’un bir başka raporunda ise iPhone 15 Pro modellerinin iPhone 14 Pro modellerine kıyasla daha ince, kavisli çerçevelere sahip olacağı ve potansiyel olarak Apple Watch benzeri bir görünümle sonuçlanacağı ortaya çıktı.

Raporda, “ShrimpApplePro’ya göre, yeni nesil Pro iPhone modelleri hala düz ekranlara sahip olacak, çünkü yalnızca çerçeveler kavisli olacak ve daha ince çerçeveler ve kavisli kenarların kombinasyonu Apple Watch Series 7 ve Series 8’e benzer bir görünümle sonuçlanabilir” denildi.