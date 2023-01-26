Apple ve Google arasındaki sessiz savaş, Apple’ın Alphabet’in arama motoruyla rekabet etmek için sessizce bir Apple Search üzerinde çalıştığı söylentileriyle yıllardır konuşuluyor. Financial Times’ta yer alan bir habere göre, Apple Arama motoru yakın zamanda hayata geçebilir.

Bu ayın başlarında Apple, işletmelerin Apple’ın bir milyar kullanıcısını hedefleyen özelleştirilebilir bilgilerle Apple Haritalar’da konum yeri kartları talep etmelerine olanak tanıyan ücretsiz bir araç olan Business Connect’i piyasaya sürdü. Financial Times’ın bugün erken saatlerde yayınladığı rapor, Business Connect’in Google’a kafa tutmaya yönelik üç parçalı bir stratejinin bir unsuru olabileceğini öne sürüyor.

Financial Times, Apple’ın Google’ın iOS’ta varsayılan arama motoru olmasını sağlamak için Alphabet’ten yılda 8 milyar ila 12 milyar dolar arasında para aldığını tahmin ediyor. Apple’ın etik anlayışı ve gizlilik özelliklerini öne çıkarma fırsatı, şirketin kendi arama motorunu sergilemesi için potansiyel bir stratejidir.

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Apple’ın Alphabet ve Google reklamlarının üstün olduğu çevrimiçi reklamcılık alanında hak iddia etme girişimi olduğu bildiriliyor. Financial Times’ın haberine göre Apple, “mümkün olan en gizlilikçi, sofistike talep yönlü platformun tasarımını yürütecek” bir kişi için pozisyon açtı. Talep yönlü platform, reklamverenin reklam alanı satın almasını sağlayan bir yazılım türüdür ve Apple’ın pastadan pay almak istediğinin açık bir göstergesidir.

Apple’ın üç parçalı stratejisi devreye girerse, şirketin dünyanın en büyük ve en çok kullanılan arama motorundan uzaklaşması halinde, bunun iOS ve en iyi iPhone’lar üzerinde bir etkisi olacağı kesin.