Bu yılın sonlarına doğru raflarda yerlerini alması beklenen iPhone 15 serisi tüm teknoloji severler tarafından merakla bekleniyor. Cihazlar için gerçekleştirilecek lansmandan aylar önce birçok sızıntı ve söylenti haberlere konu olmaya başladı bile. Bu sızıntı ve söylentilerde konuşulan muhtemelen özellikleri iPhone 15 Pro için birleştiren bir 3D sanatçısı render görüntüleriyle gündemi sallamayı başardı. Mevcut görüntüler telefonun eski serideki selefine göre bazı değişiklikler içerdiğini gösteriyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

iPhone 15 Pro Neler Sunacak ?

Paylaşılan görüntülere göre iPhone 15 Pro, eski modele göre önemli tasarım değişiklikleri taşıyacak. Cihaz, hem ön yüzünde hem de çerçevesinde eski seriye kıyasla daha kavisli kenarlar kullanacak. Aynı zamanda yenilenen MacBook Pro tasarımıyla oldukça benzeyen 15 Pro görüntüleri, geçtiğimiz aylarda gündeme düşmüş söylentileri de doğruluyor.

Telefonun arka paneline de değinecek olursak, üç adet sensörü beraber taşıyan kamera modülü bu modelde oldukça dikkat çekiyor. Görüntülerdeki modül, geçen sene piyasaya sürülen iPhone 14 Pro’da bulunan kamera adasından çok daha fazla alan kaplıyor. Bu sebeple yeni telefonda kullanılacak olan lenslerin eski modellere göre daha büyük olacağını söyleyebiliriz. Bununla beraber cihazın büyük kameralarla beraber LiDAR tarayıcı özelliğini de beraberinde getireceği söylentiler arasında.

İlginizi çekebilir: Apple Çin’de Zirveye Oturdu

iPhone 15 serisiyle birlikte tuş takımının da güncellenmesi bekleniyor. Her ne kadar çoğu kişi artık çerçevelerde bulunan fiziksel tuşların dokunmatik olacağı iddiasını savunsa da, paylaşılan render görüntüleri telefonun daha küçük ve yuvarlak tuşlara sahip olacağını öne sürüyor.

iPhone Kullanıcıları, 15 Pro ile USB-C’ye Merhaba Diyecek

Piyasaya sürdüğü cihazlarında büyük değişiklikler tercih etmek yerine, yavaş yavaş modellerini güncelleyen Apple için iPhone 15 serisindeki en radikal değişim giriş portunda olacak. Bu seriyle beraber şirketin tescilli konektörü Lightning’e veda edip USB-C’ye merhaba diyeceğiz. Bunu doğrulayan iPhone 15 Pro render görüntüleri de şirketin Avrupa Birliği baskısı sebebiyle bu girişi benimseyeceğini gösteriyor.