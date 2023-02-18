Çin’deki akıllı telefon pazarının 2023’ün başında geçen seneye kıyasla iyi bir başlangıç yaptığı görülüyor. Bölgede bu yılın ilk ayında güçlü satışlar görüldü. Bu satışların büyük bir bölümünü Apple cihazları kapsadı. Cupertino merkezli şirket, Çin’de mutlak zirveye yaklaştığı bu dönemlerde 2023 Ocak verilerinde liderlik koltuğuna oturmayı bildi.

Counterpoint Research raporuna göre, 2023 Ocak ayı Çin pazarında iyi bir süreç olarak yorumlandı. Sonuçlar, Aralık 2022’deki COVID-19 dalgasının yol açtığı kötü satış rakamlarını unutturdu ve yeni yıl için bir ivmenin olduğunu gösterdi. İlk ayda satışlar haftadan haftaya hızla artarak Çin Yeni Yılı haftasından önce 7 milyon adedin üzerine çıktı.

Apple, Çin’de Zirvedeki Yerini Korudu

Bu dönemde ünlü akıllı telefon üreticisi Apple, satış payı açısından en üst marka olarak tahtını korudu. Şirket, Şirketayrıca yıllık bazda yaklaşık yüzde 6’lık bir artış kaydetti. Genel pazarın Ocak ayındaki büyümesi bir önceki yıla göre çok yüksek olmasa da, pazarın haftalar önceki durumu göz önüne alındığında verilerin oldukça umut verici olduğu söylenebilir. Satışlardaki artış, Çin’deki akıllı telefon pazarının son Koronavirüs salgınlarından sonra toparlanmakta olduğuna işaret ediyor.

İlginizi çekebilir: Apple AR/VR Kask İşini Ertelemiş Olabilir!

Akıllı Telefon Pazarının Geleceği Hala Belirsiz

Şimdiye kadarki olumlu eğilime rağmen sektör, ilk aydaki güçlü satışların devam edip etmeyeceğinden ya da bunun gerçekten toparlanan bir pazara işaret edip etmediğinden emin değil.

Bazı analistler, Çin Yeni Yılı sezonu öncesinde bastırılan talebin ardından pazarda bir patlama yaşanmış olabileceğine inanıyor. Dolayısıyla ilerleyen süreçlerde pazarın ne durumda olacağı hala merak konusu. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.