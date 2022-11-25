iPhone 15’in tasarımıyla ilgili yeni söylentiler var. Cihazın resmi olarak piyasaya sürülmesine daha yaklaşık bir yıl olmasına rağmen çoğu kişinin odak noktası olmaya başladı. Son raporlar Apple’ın MacBook’un bazı unsurlarını iPhone ile birleştirmek istediğini iddia ediyor. Son iPhone, seriye özgü tasarımı koruyacak ancak MacBook serisinden de bazı izleri bünyesinde barındıracak. ShrimpApplePro adlı teknoloji yazarı, tedarik zincirindeki kaynaklara dayanarak, Apple’ın iPhone 15 için revize edilmiş bir tasarım kullanmak istediğini bildirdi. Daha pahalı olan Pro modeli de bu tasarımı kullanacak. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler iPhone 15 İle Serinin Gövde Tasarımı Değişecek

iPhone 15 İle Serinin Gövde Tasarımı Değişecek

Son haberlere göre yeni tasarım düz ön yüzü koruyabilir ancak son yıllardaki keskin hatları daha oval bir tasarıma kaybedebilir. Özellikle köşe tasarımları yeni iPhone’un iPhone 5C’yi anımsatmasına sebep olabilir. Elbette iPhone 5C’nin plastik tasarımını kullanmayacaktır ancak dışarıdan ikonik cihazı andırmasını bekliyoruz. Görünüşe göre şirket, yeni cihazının tasarımı açısından odak noktasını M1 ve M2 işlemcilerini kullanan mevcut MacBook modelleri olarak belirmemiş durumda.

Apple bir süredir dizüstü bilgisayarlarında düz, keskin kenarlı bir üst kısma ve altta yuvarlak kenarlara sahip bir tasarım tercih etti. ABD’li teknoloji şirketi şimdi de iPhone 15 ile bu yaklaşımı sürdürmek istiyor. Mevcut iPhone’lar hala yıllar boyunca düzenli bir tasarımı korumakla ünlü bir seri. Şirket her 4 5 nesilde bir tasarımı diğer zamanlara göre daha büyük ölçüde değiştirmeyi tercih ediyor. iPhone 11’den beridir çok fazla ana değişikliğe uğramayan seri, iPhone 15 ile yine devrim yaratabilir. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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