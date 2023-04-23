Apple bu yıl iPhone’ların bir sonraki iterasyonunu duyuracak. Yaklaşan 15 serisi çok sayıda sızıntıda ortaya çıktı. Bu seride, duyumcu Ice Universe, iPhone 15 Pro Max’in yükseltilmiş IMX903 sensörle piyasaya çıkabileceğini ortaya koydu. Birincil lens, iPhone 14 Pro’ya kıyasla daha büyük bir ayak izine sahip olacak.

Yükseltilmiş Kameralar

Ice universe’in twetinde yer alan rapora göre, iPhone 14 Pro şu anda 48MP IMX803 sensöre sahip. Megapiksel sayısının aynı kalacağı söylenirken, boyut 1 inçten biraz daha az olabileceği belirtildi. Ana sensör, selefinin 1/1.28 boyutuna kıyasla 1/1.14 inç boyutunda olacak. Apple, iPhone 48 serisi ile 14 megapiksele geçiş yapmıştı. Ayrıca gönderide, ihbarcı iPhone 13 Pro’nun 12MP IMX703 birincil sensörle geldiğini vurguladı.

The iPhone's main camera is improving every year, which is commendable, with 15pm approaching 1 ".

iPhone 15 Pro Max :IMX903，≈1”

iPhone 14 Pro:48MP, IMX803,1/1.28

iPhone 13 Pro：12MP，IMX703,1/1.63

iPhone 12 Pro：12MP, IMX603，1/1.78

iPhone 11 Pro：12MP, IMX503, 1/2.55 — Ice universe (@UniverseIce) April 23, 2023

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Wccftech’e göre, yükseltilmiş boyut, geçen yıla göre daha belirgin bir kamera modülüne sahip olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca, daha büyük sensörler daha iyi düşük ışık performansı için sensörün içine daha fazla ışığın girmesine olanak sağlıyor. Rapor, bir periskop sensörünün yaklaşan iPhone’lara daha gelişmiş yakınlaştırma yetenekleri getirmeye yardımcı olabileceğini de ekliyor. Xiaomi 13 Ultra’nın, 15 Pro Max’e kıyasla daha büyük bir sensöre sahip olacağına dikkat çekiliyor.

Düğme Sızıntıları

Twitter kullanıcısı @analyst941’in iddiasına göre, “Ses açma + güç düğmesi artık cihazı kapatmak veya ‘zorla yeniden başlatmak’ için kullanılmayacak.” Bunun nedeni, yeni eylem düğmesinin ses düğmesinin ağır işlerinin yerini alabilecek olması olabilir. Ayrıca, kamera kullanıcı arayüzünde de faydalı olabilir. Konu başlığına göre, basınca duyarlı bu düğme otomatik odaklama, fotoğraf tıklama ve video çekme gibi çeşitli işlevleri yerine getirmeye yardımcı olabilir.

Diğer Detaylar

Diğer sızıntılardan bahsetmişken, iPhone 15 Pro ve Pro Max şimdiye kadar bir iPhone’daki en ince çerçevelerle gelebilir. USB Type-C portu nihayet gelecek tüm telefonlarda görünebilir. Son olarak, tüm bu özellikleriyle telefonlar, 14 serisi ile başa baş kıyaslandığında daha pahalı olacak.