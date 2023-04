Apple bu yıl iPhone’ların bir sonraki iterasyonunu duyuracak. Yaklaşan 15 serisi çok sayıda sızıntıda ortaya çıktı. Bu seride, duyumcu Ice Universe, iPhone 15 Pro Max’in yükseltilmiş IMX903 sensörle piyasaya çıkabileceğini ortaya koydu. Birincil lens, iPhone 14 Pro’ya kıyasla daha büyük bir ayak izine sahip olacak.

Ice universe’in twetinde yer alan rapora göre, iPhone 14 Pro şu anda 48MP IMX803 sensöre sahip. Megapiksel sayısının aynı kalacağı söylenirken, boyut 1 inçten biraz daha az olabileceği belirtildi. Ana sensör, selefinin 1/1.28 boyutuna kıyasla 1/1.14 inç boyutunda olacak. Apple, iPhone 48 serisi ile 14 megapiksele geçiş yapmıştı. Ayrıca gönderide, ihbarcı iPhone 13 Pro’nun 12MP IMX703 birincil sensörle geldiğini vurguladı.

The iPhone's main camera is improving every year, which is commendable, with 15pm approaching 1 ".

iPhone 15 Pro Max :IMX903,≈1”

iPhone 14 Pro:48MP, IMX803,1/1.28

iPhone 13 Pro:12MP,IMX703,1/1.63

iPhone 12 Pro:12MP, IMX603,1/1.78

iPhone 11 Pro:12MP, IMX503, 1/2.55

— Ice universe (@UniverseIce) April 23, 2023