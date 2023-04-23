iPhone için yeni bir kullanıcısıysanız, cihazınıza kurtulmak istediğiniz bazı uygulamalar indirmiş olabilirsiniz. İstenmeyen uygulamaları iPhone’dan kaldırmak oldukça kolaydır. Ayrıca cihazınızdaki ana ekranınızı düzenlemek ve buradan bazı uygulamaları kaldırmak isteyebilirsiniz.

Uygulamaları iPhone’unuzdan ve ana ekranından kaldırmak için iki seçenek vardır; bunlar ya cihazınızdan kalıcı olarak silinebilir ya da daha sonra kullanmak üzere ana ekrandan gizlenebilir.

iPhone’umdaki bir uygulamayı kalıcı olarak nasıl silerim?

Bir uygulamayı iPhone veya iPad Ana ekranınızdan kalıcı olarak silebilir ya da aygıtınızdaki Uygulama kitaplığından silebilirsiniz. Uygulama Kitaplığı özelliği şu anda yalnızca iPhone’da mevcuttur. Bu özellik iOS 15 ile iPad’e de gelecek.

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Uygulamayı ana ekranınızdan silmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Silmek istediğiniz uygulamayı bulun ve ardından uygulamayı basılı tutun. Ana ekranınızda bir açılır menü belirecektir Uygulamayı Sil’i seçin. Uygulamayı kaldırmak isteyip istemediğiniz tekrar sorulacak ve Sil’i seçin. Uygulama artık cihazınızdan kalıcı olarak kaldırılmıştır.

Uygulama Kitaplığı’ndan bir uygulamayı silmek için aşağıdaki adımları izleyin.

iPhone’unuzda sola kaydırarak Uygulama Kitaplığı’na gidin. iPhone’unuzda silmek istediğiniz uygulamayı basılı tutun. Bir açılır menü görünür, iPhone’unuzda Sil’i seçin. Uygulamayı silmek isteyip istemediğiniz tekrar sorulacaktır, Sil’e tıklayın. Uygulama iPhone’unuzdan kalıcı olarak kaldırılacaktır.

iPhone veya iPad’imde uygulamaları nasıl geçici olarak silebilir veya gizleyebilirim?

Uygulamaları aygıtınızın Ana Ekranı’nda gizlemek ancak daha sonra kullanmak istiyorsanız bu kullanışlı bir özelliktir, aygıtınızda hala kullanılabilir durumda olurlar ve iPhone veya iPad’inizdeki Uygulama Kitaplığı’ndan kolayca bulunabilirler.

iPhone veya iPad ana ekranınızdaki bir uygulamayı gizlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Kaldırmak istediğiniz uygulamayı basılı tutun. Ana Ekranı Düzenle’ye tıklayın. Uygulamalar aygıtınızda sallanacaktır, sol üst köşedeki – işaretine basın. Ana Ekrandan Kaldır’ı seçin Uygulama kaldırılmıştır ancak cihazınızdaki Uygulama Kitaplığı aracılığıyla kullanılabilir.

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