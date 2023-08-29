Ünlü analist Ming-Chi Kuo’nun yeni raporuna göre, inanılmaz periskop kamera sistemi sayesinde cihaza artan ilgiyle beraber iPhone 15 Pro Max tek başına ilk iPhone 15 sevkiyatlarının %35 ila %40’ını oluşturacak. Apple’ın Eylül ayında gerçekleştireceği etkinlikte tanıtması beklenen iPhone 15 serisinin en üst modeli olan Pro Max, titanyum kenarlara, Thunderbolt bağlantı noktasına ve etkileyici bir periskop kameraya sahip olacak. İşte Apple’ın yeni tavizsiz amiral gemisi hakkında bildiğimiz her şey!

iPhone 15 Serisinin En Çok Satan Modeli 15 Pro Max Olacak!

Ming-Chi Kuo’nun raporuna göre, iPhone 15 Pro Max için tedarik zinciri siparişleri, geçtiğimiz yılki model olan iPhone 14 Pro Max’e kıyasla %10 ila %20 oranında arttı. Bu artış, özellikle periskop kamerasına olan ilginin yüksek olması ve bu özelliği taşıyan iPhone 15 Pro Max’in ilk siparişlerin önemli bir kısmını oluşturacağı beklentisinden kaynaklanıyor.

Analiste göre, periskop kamerasının iPhone 15 serisinde yer alacak olması, sadece Pro Max modelinin değil aynı zamanda 2024 yılında piyasaya sürülecek olan iPhone 16 Pro’nun da satışlarını artıracak. Kuo, periskop lens sevkiyatlarının 2024’ün ikinci yarısında yıllık bazda %70 oranında artmasını öngörüyor. Yani periskop kameralı iPhone’lara büyük bir ilgi beklentisi olduğunu söylemek mümkün.

Periskop lens tedarikçisi Largan için bu gelişmeler büyük bir fırsat sunuyor. Şirket, Apple’ın periskop lenslerinin ana tedarikçisi olarak belirlendi ve aynı zamanda bu şirketin Huawei için de periskop lenslerinin %60’ından fazlasını tedarik edeceği söyleniyor.

Rapor, periskop lens siparişlerinin 2023 yılında 15 ila 20 milyon adede ulaşacağını ve 2024 yılında yaklaşık 30 milyon adede çıkacağını tahmin ediyor. Bu durum, periskop kamera isteyen akıllı telefon üreticilerinin Largan’a resmen akın edeceğini gösteriyor.

iPhone 15 Pro Max’in önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Bazı spekülasyonlar cihazın Ekim ayına kadar ertelenebileceğini öne sürse de, Kuo’nun geçmişteki doğru tahminleri göz önüne alındığında cihazın zamanında geleceği düşünülüyor.

Vivo gibi Çinli rakipler de yıl sonuna doğru kamera ve performansıyla dikkat çeken amiral gemilerini piyasaya sürebilir. Yıl sonunda amiral gemisi telefon pazarında rekabetin kızışacağını söylemek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 15 serisinin tepe modeli neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!