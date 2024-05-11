Çinli elektrikli otomobillerin vergisi 4 katına çıkıyor. ABD hükümeti, Çin’den ithal edilen elektrikli araçlar ve diğer ürünler için vergi oranlarını artırmayı planlıyor. Wall Street Journal’ın haberine göre, mevcut vergi oranları değişecek ve Çinli elektrikli araçlara yönelik vergi oranı %25’ten %100’e yükseltilecek. Bu hamle, Çinli üreticilerin ABD pazarındaki rekabet gücünü zayıflatmayı amaçlıyor. ABD Çİn ticaret savaşı bambaşka boyutlara çıkıyor.

ABD, Çinli Elektrikli Otomobillere Yönelik Vergi Oranlarını Arttırabilir: 4 Katına Çıkması Gündemde

Şu anki %25’lik vergi oranı, Çinli araçların fiyat avantajını sınırlıyor olsa da Çinli üreticilere büyük bir engel teşkil etmiyordu. Ancak, ABD yönetimi vergi oranlarını artırarak Çinli üreticilerin pazarı ele geçirmesini engellemeyi hedefliyor. Resmi bir açıklama olmamakla birlikte, Salı günü yeni vergi oranlarıyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

Çin cephesinin elektrikli araç üretimindeki hacim ve fiyat avantajı, ABD’li ve Avrupalı otomobil üreticilerini ciddi anlamda zorluyor. Fiyat rekabeti konusunda geri kalan üreticiler, hükümetten ek vergilendirme talep ediyorlar. Hükümetler de doğal olarak kendi üreticilerinin yanında olmak ve gelirin ülke içinde kalmasını amacıyla yabancı üreticilerin araçlarındaki vergi oranlarını değiştiriyor.

ABD pazarında henüz Çinli araçlar yaygın değilken, Avrupa pazarında satış rakamları hızla artıyor. Ülkemiz bunun en büyük örneklerinden. Çinli üreticiler birbiri ardına fiyat konusunda sıkıntılı pazarlara akın ediyorlar ve rakipsiz fiyatlarıyla diğer üreticilere zorluk oluşturuyorlar.

ABD pazarında şu sıralar Honda ve Toyota gibi Japon üreticilerin elektriki ve hibrit araçları kapış kapış gidiyor. Tesla satışları da oldukça iyi durumda, hatta sürekli kampanyalar görüyoruz. Bununla beraber, Çinli elektrikli araç üreticileri de pazarda zemin kazanmaya başlıyor. Bu durumda Biden hükümeti doğal olarak önlem alarak vergileri artıracak gibi duruyor.

Türkiye’de Togg ve Tesla elektrikli araç pazarında oldukça iyi ilerliyor olsalar da, Türkiye de Çinli üreticiler eğer pazarda Togg gibi markaları tehdit ederse çeşitli önlemler almayı düşünebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Size ABD’nin bu adımı doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!