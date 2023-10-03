Apple’ın iPhone 15 Pro Max için özel olarak hazırladığı titanyum kasası, dikkat çeken bir özellik olarak öne sürülüyor. Ancak nedense YouTuber PhoneBuff tarafından yakın bir zamanda yapılan bir düşme testi, bu titanyum kasasının gerçek dünyada düşmelere karşı sunduğu korumanın pek etkili olmadığını gösteriyor.

Düşme testi sırasında iPhone 15 Pro Max ve Samsung Galaxy S23 Ultra, bir dizi deneme ile karşılaştırıldı. Her iki telefon da aynı yükseklikten ve aynı malzemelerin üzerine düşürüldü ve PhoneBuff, testin adil ve kontrol edilebilir bir ortamda gerçekleşmesi için robotik kollar kullanmıştı. İlk düşme sonrasında iPhone 15 Pro Max’in titanyum kasasının düşmeye karşı çok fazla koruma sağlamadığı görüldü. Cam arka kısmında geniş çatlaklar oluştu. Galaxy S23 Ultra, daha az dayanıklı malzemelerden yapılmış olmasına rağmen bu turu biraz daha iyi atlattı ve iki köşesinde daha küçük çatlaklar yaşadı.

İkinci turda her iki telefon da köşelerinden biri aşağıya bakacak şekilde düştü. iPhone 15 Pro Max’in titanyum çerçevesi oldukça dayanıklı kaldı ancak arka camı daha fazla zarar gördü. S23 Ultra’nın çerçevesinde hafif deformasyonlar oluşsa da telefon işlevselliğini sürdürdü.

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Üçüncü turda her iki telefon da ekranları aşağıya bakacak şekilde düşürüldü. İki ekran da önemli çatlaklar yaşadı, ancak Galaxy S23 Ultra, kavisli ekranı nedeniyle biraz daha kötü bir performans sergiledi.

Testin son turunda her iki telefon da daha yüksek bir noktadan düşürüldü. Galaxy S23 Ultra, önceki düşme testinden sonra hala çalışırken, iPhone 15 Pro Max’in ön ve arka camlarında daha fazla kırık görüldü.

Sonuç olarak, her iki telefon da düşme testini geçti ve hala çalışır durumdaydı, ancak ilginç bir şekilde Galaxy S23 Ultra, alüminyum çerçeveye rağmen iPhone 15 Pro Max’ten daha iyi bir performans sergiledi. S23 Ultra 40 üzerinden 39 puan alırken, iPhone 15 Pro Max 37 puan aldı. Testi aşağıdan izleyebilirsiniz;