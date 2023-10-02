Xiaomi, 2024 yılında piyasaya sürmeyi planladığı ilk elektrikli otomobili olan “MS11” kod adlı aracı için ilerleme kaydediyor. Nedense Bluetooth Teknoloji Birliği SIG sertifikasını geçerek, otomobilin konfigürasyonu hakkında daha fazla bilgi açığa çıkardı.

Bu araç, birkaç farklı Xiaomi otomobil modeli için sertifikasyon alarak IC4034-BD, IC4004-BD, IC4024-BD, IC4054-BD, IC4005-BD ve IC4015-BD kodlarına sahip olduğunu gösteriyor. Sertifikasyon listesi, Bluetooth 5.2 ve USB Medya işlevlerinin mevcut olduğunu onaylıyor. Ayrıca ilginç bir şekilde, araç aynı zamanda kullanıcıların iPhone’larını otomobilin bilgi-eğlence ekranına bağlayabilmelerini sağlayan Apple CarPlay’i destekleyecek. Bu, akıllı telefonunuzdaki birçok uygulamayı doğrudan aracınızın ekranından kontrol etmenizi sağlayan bir arayüz sunacak.

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Örneğin, bir telefon görüşmesi yaparken arabanın yerleşik hoparlörlerini ve mikrofonunu kullanabilirsiniz. Telefonunuz CarPlay ile bağlı olduğunda, Siri sesli asistanını kullanarak sistemi eller serbest bir şekilde yönetme olanağına sahip olacaksınız.

Sertifikalar ayrıca aracın Qualcomm’un otomotiv yonga seti Snapdragon 8295 tarafından güçlendirileceğini gösteriyor. Bu yonga setinin, önceki nesil Snapdragon 8155’ten 8 kat daha fazla performans sunması bekleniyor. Ayrıca, aracın 101 kWh pil kapasitesine ve yüksek voltajlı hızlı şarjı destekleyen 800 V sistemine sahip olduğu da söyleniyor.

Xiaomi Car’ın fiyat aralığının 260.000 yuan ile 350.000 yuan yani 36.400 dolar ila – 49.000 dolar arasında olması bekleniyor. Bakalım bu canavar Çin’den sonra Avrupa hatta Türkiye pazarına da gelecek mi?