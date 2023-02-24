Geçtiğimiz günlerde iPhone 15 Pro ve iPhone 15’in özel CAD renderlerinin piyasaya sürülmesinden sonra, 9to5Mac bugün ise iPhone 15 Pro’nun özel sürüm rengini ortaya çıkardı. Apple’ın iPhone 15 Pro için koyu kırmızı renk seçeneği sunmayı planladığı söyleniyor. Bildiğiniz gibi Apple genellikle her yıl Pro model iPhone’larının özel renkli sürümlerini piyasaya sürer. iPhone 12 Pro pasifik mavisi, iPhone 13 Pro Sierra mavisi ve iPhone 14 Pro uzay siyahı ve koyu mor renkte mevcuttu.

Bir kaynak bugün iPhone 15 Pro’nun yeni bir koyu kırmızı renk seçeneğine (#410D0D) sahip olacağını açıkladı. Aşağıda, Apple’ın son tasarımı daha rafine olacak olsa da, rengin bir iPhone’da nasıl görünebileceğinin bir görseli yer alıyor. Bu normal kırmızı gibi olmayacağını bizlere gösteriyor.

Söylentiler, standart iPhone 15 ve 15 Plus’ın açık mavi ve pembe renklerde geleceğini gösteriyor. Ancak, iPhone 15 çıkış tarihi yaklaştıkça bu bilgiler değişebilir. iPhone 15 Pro, Apple Watch gibi titanyumdan yapılmış olabilir. Apple’ın titanyuma uyacak şekilde doğal ve uzay siyahı renkler sunabilir.

Apple, yeni iPhone modellerinin çeşitli renklerini resmi olarak piyasaya sürülmeden önce test ediyor. Titanyuma geçişle birlikte Apple’ın verim oranları, üretim süresi ve maliyetler gibi faktörleri göz önünde bulundurarak malzeme için kaplama işlemini mükemmelleştirmesi gerekiyor.

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Şu anda raporlar, iPhone 15 Pro’nun koyu kırmızı renkte gelmesinin planlandığını gösteriyor. Apple son dakika değişikliği yapmazsa koyu kırmızı renk seçeneği iPhone 15 Pro’nun farkını ortaya koyan bir renk seçeneği olacak. Fiyat açısından yeni serinin Amerika ve Avrupa pazarında yine aynı fiyattan satılması bekleniyor. Ancak Türkiye pazarında maalesef ki ana modellerin fiyatı bile 40.000 TL‘yi aşabilir.