Geçtiğimiz hafta merakla beklenen iPhone 15 Pro için render yayınlandıktan sonra bugün de iPhone 15 için CAD dosyaları almayı başardı. Bu dosyalar, yaklaşan akıllı telefon için planlanan bazı tasarım değişikliklerini ve özelliklerini ortaya çıkarıyor. Görünüşe göre yeni ana seri Pro gibi olacak.

3D Sanatçısı Ian Zelbo, 9to5Mac’e bir CAD modeli sağladı ve yaklaşan iPhone 15’in çentiği “Dinamik Ada” özelliğiyle değiştireceğini öne sürdü. Bu özellik ilk olarak iPhone 14 Pro modellerinde tanıtıldı ve ekranın üst kısmında ön kamerayı ve Face ID sensörlerini barındıran oval şekilli bir kesikten oluşuyor.

CAD dosyaları ayrıca, çoğu iPhone’un temel modelinden daha büyük olan yaklaşan iPhone 15’te iPhone 14 Plus ve Pro Max için 6.2 inçlik bir ekrana işaret ediyor. Ekranın çözünürlüğü ve yenileme hızı henüz bilinmiyor. Ancak umarız Apple artık 120 Hz‘ı ana modellerinde de standart hale getirir.

Apple’ın Dinamik Adası dört iPhone modelinin hepsine dahil edilebilir ve bu da en yeni amiral gemilerinde modası geçmiş teknolojiyi kullanmayacaklarını gösteriyor. Standart iPhone, klasik çift kamera kurulumunu koruyor gibi görünüyor. Üçüncü kamera ve LiDAR sensör Pro modellerine özel kalacak.

Who needs half-baked renders when you have the real thing?

Here’s an early base model iPhone 15.

(More info exclusively via @MacRumors, for now 😊) pic.twitter.com/LKPzJ8YwfE

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) February 22, 2023