Telefon sektöründe uzun zamandan sonra bir ilk yaşandı. Apple’ın iPhone 14 Pro serisinde kullandığı Apple A16 yonga setinin performansının beklendiği gibi olmaması ile Android telefonlar ilk defa iPhone’un performansına yetişti. AnTuTu kıyaslamasının ekibi, uluslararası pazar için üç kategoride Android işletim sistemine dayalı en üretken akıllı telefonların yeni bir derecelendirmesini yayınladı.

Android telefonlar Apple A16’yı bazı noktalarda geçiyor!

Konu ile ilgili açıklama yapan AnTuTu; “Bu, amiral gemisi Android telefonun performansının iPhone’un performansına ilk kez yaklaşması olabilir. Telefon üreticilerine göre, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcinin performansı Apple A16’nınkine çok yakın. Ayrıca ilginç bir şekilde GPU’nun performansı Apple A16’yı aştı.” ifadelerini kullandı.

Aralık ayında amiral gemisi sıralamasında liderler değişti. Kasım ayında Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1‘den gücünü alan Asus ROG Phone 6, Asus ROG Phone 6 Pro ve Asus ZenFone 9 ilk sıraları paylaşmıştı.

Ancak Aralık ayında ROG Phone 6 üçüncü sıraya indi. Çünkü ilk iki sırayı Snapdragon 8 Gen 2 platformuna dayalı olarak vivo X90 Pro+ ve iQOO 11 Pro aldı.

Alt amiral gemilerin ve ucuz akıllı telefonların derecelendirmeleri neredeyse hiç değişmedi. Alt amiral gemileri arasında ise ilk sıraları MediaTek Dimensity 8100 tabanlı modeller tarafından işgal ediliyor. Snapdragon 870‘li telefonlar ise yedinci sıradan sonra kendine yer bulmayı başardı.

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Apple’ın bu yıl yonga setinde izlemiş olduğu politika firmaya pahalıya mal olacak gibi görünüyor. Snapdragon 8 Gen 2’nin overclock’lu sürümleri Apple A16’ya resmen kafa tutuyor. Bu yüzden Apple’ın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 15 serisindeki Apple A17 Bionic yonga setlerine büyük önem vermesi gerekiyor. 3nm üretim süreci ile üretilecek olan bu yonga setine bakalım Qualcomm’un cevabı nasıl olacak?