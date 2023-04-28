Yaklaşan iPhone 15 Pro’nun yeni CAD görüntüleri, bazı önemli tasarım değişikliklerini ortaya çıkardı. Güvenilir bir kaynaktan elde edilen bu CAD tabanlı görüntüler, teknik kaygılar nedeniyle cihazda bir Eylem Düğmesi bulunmayacağına dair önceki raporlarla çelişiyor. Bunun yerine, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max hem Eylem Düğmesini hem de fiziksel ses kontrollerini içerecek.

Daha önceki CAD’ler ve şemalar, en son iPhone 14 Pro’dakinden çok daha büyük kamera çıkıntıları gösteriyordu. Bununla birlikte, gözden geçirilmiş CAD’ler, daha büyük bir kamera tümseğiyle, ancak önceki işlemelerde görülen abartılı çıkıntıların olmadığı daha pratik bir düzenleme gösteriyor.

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro’dan biraz daha büyük bir kamera tümseğine sahip gibi görünüyor ve bu da periskop zum lensi hakkındaki ısrarlı söylentilere güvenilirlik kazandırıyor. Ancak daha küçük olan iPhone 15 Pro’nun bu yıl periskop zum lens alması beklenmiyor.

Yeni CAD görüntüleri ayrıca cihazın çerçevesinin, son derece ince çerçeveler ve USB-C’nin dahil edilmesiyle mevcut iPhone 14 serisinden önemli ölçüde daha yuvarlak olduğunu gösteriyor. Fiyat açısından yeni serinin geçtiğimiz Pro serisi ile aynı fiyatta olacağı söyleniyor. Ancak Türkiye pazarına bu modelle gelirken maalesef ki zamlı fiyatlar ile gelecek.

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Pro serisinin ülkemizde 50.000 TL’den başlayan fiyatlar ile satılacağını düşünüyoruz. Renk konusunda ise yeni seri ile birlikte Apple’ın yeni bir renk seçeneğini de seriye dahil edeceği söylentiler arasında yer alıyor.