Apple’ın bu yılın Eylül ayında iPhone 15 ve iPhone 15 modellerini duyurması bekleniyor. iPhone 15 Pro modellerinin, TSMC’nin 3nm sürecinde üretilecek olan Apple’ın yakında çıkacak A17 Bionic yonga setleriyle gelmesi bekleniyor. Standart modellerde ise Apple’ın mevcut iPhone 14 Pro modelleriyle aynı çipi kullanması bekleniyor. Söylentiler, Apple’ın iPhone 15 Pro için üretim maliyetinin yüzde 20, iPhone 15 için ise yüzde 12 artacağını gösteriyor. Apple bu maliyet artışını tüketicilere fiyat konusunda yansıtabilir!

iPhone 15 Serisi Fiyatıyla Cep Yakabilir!

Daha önce Tayvanlı çip üreticisi TSMC’nin Apple’ın bir sonraki iPhone ve Mac modelleri için 3nm çip talebini karşılamakta zorlandığını bildirmiştik. Yeni yonga setlerinin daha az güç tüketen yapısı sayesinde gelişmiş performans özellikleri ve daha iyi pil ömrü sunması bekleniyor. Ancak her şeyin bir bedeli var.

Twitter’daki bir sızıntı, iPhone 15 Pro modellerinin üretim maliyetinin iPhone 14 Pro modellerine kıyasla yüzde 20 oranında artmasının beklendiğini belirtti. Ayrıca, standart iPhone 15 modellerinin üretim maliyetinin de yüzde 12 oranında artacağı iddia edildi. Görünen o ki, dünya genelinde artan enflasyon ve TSMC’nin üretim sürecinde yaşadığı zorluklar Apple’a pahalıya patlayacak.

Son gelen bilgilere göre TSMC, 3nm üretim süreciyle üretilecek olan A17 Bionic üretiminde zorluklar yaşıyor olabilir. Raporlar, TSMC’nin 3nm verim hedefinin düştüğünü ve bu sorunların çözülmemesi halinde A17 Bionic’in tedariğinin sınırlanabileceğini gösteriyor.

Verimin düşmesi, yalnızca üretim rakamlarını değil üretim kalitesini de etkiliyor. Zira firmalar siparişlere yetişebilmek için kalite kontrol testini ucu ucuna geçen işlemcilerin bile cihazlara konulmasına izin vermek zorunda kalıyor.

Görünen o ki, siparişlere yetişmekte zorluk yaşayan ve kaliteden ödün vermek istemeyen TSMC, çareyi fiyat artışında bulmuş. Öyle ki, özellikle iPhone 15 Pro’larda artan maliyetin TSMC’nin fiyat artışlarıyla ile ilgili olduğu düşünülüyor. Üretimle ilgili sorunlarla birlikte malzeme ve operasyon fiyatlarındaki artışla beraber, tüm iPhone 15 serisinin üretim maliyeti yüzde 20’ye kadar artabilir.

Eğer şirket kar marjlarını korumak istiyorsa, üretim maliyetindeki artışı son kullanıcıya yönlendirebilir. Bununla birlikte, şirket maliyeti düşük tutmak için ek önlemler de alabilir. Bu noktada bunların sadece spekülasyon olduğunu ve Apple’ın iPhone 15 ve iPhone 15 Pro fiyatlarını aynı tutabileceğini de unutmamak gerekiyor. Ancak Apple’ın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da fiyatları artırması olası.

Apple, iPhone 14 serisini ana vatanı olan Amerika Birleşik Devletleri’nde iPhone 13 serisiyle aynı fiyat etiketiyle piyasaya sürdü. Ancak diğer pazarlarda iPhone 14 serisi, önceki seriden biraz daha yüksek bir fiyatla satışa sunuldu. Akıllı telefon satışlarında baş gösteren küresel durgunluk göz önüne alındığında fiyat artışı Apple için ideal bir durum olmayacaktır. Şirket maliyet düşürücü önlemlerle beraber fiyat artışının önüne geçebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple fiyat artışı yapacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!