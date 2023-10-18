Apple’ın son lansmanı sırasında tanıttığı iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, birçok yeni özellik ve yüksek performansları ile beğeni topladı. Ancak, zaman içinde bu yeni cihazlarla ilgili birçok sorun ortaya çıktı. Şimdiyse bazı kullanıcılar şimdi de ekran yanması sorunu yaşadıklarını bildiriyor. iPhone 15 Pro ekran yanığı sorunu da listeye eklendi!

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max Kullanıcıları Ekran Yanığı Sorunuyla Karşı Karşıya!

Ekran yanığı, bir görüntünün uzun süre boyunca ekranda sabit kalması sonucu ekranın belirli bir bölgesinde meydana gelen kalıcı renk değişikliğini ifade ediyor. Bu sorun, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max gibi cihazlarda kullanılan OLED ekranlarda zaman zaman görülebilen bir durum.

Reddit ve Apple’ın destek forumları gibi platformlarda bazı kullanıcılar, ekran yanması sorununu rapor ettiler ve kullanıcı arayüzü öğelerinin hayalet gölgeler olarak göründüğü ekran görüntülerini paylaştılar. Klavye gibi sık kullanılan bazı öğelerin ekranda yer ettiği görülüyor.



Bu sorunu yaşayan bir kullanıcı, telefonunu günlük işlerini yapmak için kullandığını ancak ana ekranının ve bir YouTube videosunun öne çıkan görselinin ekranda yer ettiği bir fotoğrafı Reddit üzerinde paylaştı. Benzer bir başlık altında yorum yapan bir başka kullanıcı ise ekranında hayalet bir klavye görüntüsü olduğunu dile getirdi.

Neyse ki, bu sorun şu an için geniş çapta yaygın değil gibi görünüyor ve iPhone 15 Pro Max’te ekran yanması raporları oldukça nadir. Ancak böyle bir sorunla karşılaşırsanız, yapabileceğiniz birkaç şey bulunuyor.

Öncelikle, Apple destek birimi ile iletişime geçmekte fayda var. Ayrıca, Apple Store Genius Bar’da bir randevu ayarlayarak şirket uzmanlarının sorunu çözmesini talep edebilirsiniz. Eğer sorunun donanımsal bir hata olduğuna karar verilirse, Apple’ın sunmuş olduğu iki yıllık sınırlı garanti kapsamına girebilirsiniz.

Herhangi bir teknolojik cihazda olduğu gibi, yeni cihazlarda da bazı kullanıcılar arasında çeşitli sorunlar yaşanabilir. Ancak Apple, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir şirket olduğundan, olası sorunların çözümü için çaba harcıyor. Sorun yaşayan kullanıcılar, Apple’ın destek hizmetlerinden destek alarak veya garanti kapsamında gerekli onarımları yaptırarak sorunlarını çözebilirler.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 15 pro ekran yanığı sorunu ciddi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!