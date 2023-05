Her sene olduğu gibi bu sene de Eylül-Ekim aylarında Apple yeni iPhone serisini tanıtacak. Özellikle iPhone 14 serisi üzerine nasıl geliştirmeler yapılacağı çok merak ediliyor. Şimdiye kadar topladığımız sızıntı bilgileri topladık ve sizler için derledik.

iPhone 15 serisi özellikle Pro modelleriyle bu sene ve önümüzdeki sene çok konuşulacak. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max standart Zil/Titreşim tuşu yerinde artık aksiyon tuşuna sahip olacak. Böylece daha efektif bir kullanım sunacak. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin yen camgöbeği (Çıyan) ve yeşil karışımı bir renkle geleceği konuşulanlar arasında. Ek olarak iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin arka taraftaki camı eskisi gibi parlak değil parmak izi tutmayan buzlu cam şeklinde olacak. Öte yandan iPhone 15 Pro’ların yeni bir koyu kırmızı renk alacağı da söyleniyor. Analist Ming-Chi Kuo yeni iPhone 15 serisinde kablolu bağlantıları ve şarj için USB Type C bağlantısının standart haline geleceğini öngörüyor. Ve Thunderbolt desteğiyle beraber Type C üzerinden Display Port desteği kazanacak.

Samsung ve LG’deb sonra BOE de Apple için iPhone 15 serisine panel üretecek. Ancak BOE’nin OLED paneleri dinamik adaya tam uyumlu olmaması, ışık sızması yapması gibi problemlerden dolayı yine tedarikin büyük bir kısmını Samsung karşılayacak. iPhone 14 serisinde standart ve Plus modele eski nesil işlemciyi, Pro modellere yeni nesil işlemciyi koyan Apple bu sene de aynı strateji ile ilerleyecek. A17 Bionic çip Pro modellerde, A16 Bionic düz ve Plus modellerde kullanılacak. Sızıntı kaynaklarına göre iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin üretim maliyeti %12, iPhone 15 Pro serisinin üretim maliyeti ise önceki serilere göre %20 daha maliyetle üretilecek. Sebebi ise dünya genelinde artan enflasyon ve TSMC’nin üretim sürecinde yaşadığı zorluklar olarak belirtiliyor.

Kamera tarafında da Android rakiplerine göre sensör bazında geri kalan Apple iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin ana kamerasında SONY IMX 903 sensörü kullanacak. Bu sensör 1/1.14 inç boyutunda olacak. Işığın az olduğu alanlarda daha iyi fotoğraflar çekmek ve doğal derinlik sunan portre fotoğraflar elde etmek amacıyla bu sensörü kullanan Apple bakalım tanıtıldığı zaman bizlere nasıl bir sürpriz yapacak.

Peki iPhone 15 serisinin sızıntıları hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce geçtiğimiz seneye göre geliştirilen noktalar var mı? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

