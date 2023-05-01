Geçtiğimiz birkaç yıl içinde piyasaya sunulan iPhone’ların çoğunda son derece kullanışlı bir kablosuz şarj özelliği yer aldı. Bu yenilikçi özellik, kullanıcıların iPhone’larını bir lightning kablosu kullanarak cihazı fiziksel olarak bir güç kaynağına bağlamalarına gerek kalmadan zahmetsizce şarj etmelerini sağlıyor.

Apple’ın kablosuz şarj özelliğine sahip iPhone modellerinin kapsamlı bir listesini aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca bu makale, iPhone’unuzda kablosuz şarj özelliğini etkili bir şekilde nasıl kullanacağınıza dair ayrıntılı talimatlar sunmanın yanı sıra, potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve en iyi şarj performansını sağlamak için ipuçları ve stratejiler sunmaktır.

iPhone’umu kablosuz olarak nasıl şarj edebilirim?

iPhone’unuzu kablosuz olarak şarj etmek için uyumlu bir kablosuz şarj cihazına ihtiyacınız olacak, bugün piyasada bunların birçok farklı modeli bulunmaktadır. Ayrıca bu şarj yöntemini destekleyen bir iPhone’a da ihtiyacınız olacaktır.

Yapmanız gereken ilk şey kablosuz şarj cihazınızı bir güç kaynağına bağlamaktır, mevcut kablosuz şarj cihazlarının bazıları bir güç adaptörüyle birlikte gelir. Bazılarında ise yoktur, bu nedenle uyumlu bir şarj cihazına, normalde bir USB şarj cihazına ihtiyacınız olacaktır.

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Kablosuz şarj cihazınızı güç kaynağına bağladıktan sonra iPhone’unuzu şarj cihazının üzerine yerleştirebilirsiniz. Aygıtınız şarj olmaya başladığında şarj sesini duyacak ve ayrıca ahize ekranında şarj olduğunu göreceksiniz. Pilin üzerindeki durum çubuğunda aygıtın şarj olduğunu doğrulayan bir aydınlatma göstergesi olacaktır.

Akıllı telefonunuzda kablosuz şarj kullanıyorsanız, telefonunuzda Optimize Edilmiş Pil Şarjı özelliğini ayarlamak iyi bir fikir olabilir. Bu, Ayarlar> Pil> Pil Sağlığı’na gidip ardından Optimize Edilmiş Şarj’ı seçerek kolayca yapılabilir. Bu, iPhone’unuzdan en iyi pil ömrünü almanızı sağlayacaktır.

Hangi iPhone’lar kablosuz şarjı destekliyor?

Kablosuz şarj özelliği çok çeşitli Apple akıllı telefonlarında desteklenmektedir. Buna iPhone 8 ve 8 Plus, iPhone X, iPhone XS ve XS Max, iPhone XR, iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max dahildir. iPhone SE 2020, iPhone 12, 12 Mini ve 12 Pro modellerinin yanı sıra tüm iPhone 13 modelleri.

Gördüğünüz gibi, kablosuz şarjı destekleyen çok çeşitli Apple iPhone’lar var ve piyasada aralarından seçim yapabileceğiniz birçok farklı kablosuz şarj cihazı mevcut. Apple’ın iPhone’ları Qi kablosuz şarjı desteklemektedir, bu nedenle aygıtınızı şarj etmekten en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olması için uyumlu bir kablosuz şarj cihazı satın aldığınızdan emin olun.

Bu şarj özelliğini iPhone’unuzda kullanma hakkında daha fazla bilgiyi Apple’ın web sitesinde bulabilirsiniz. Bu kılavuzu faydalı bulduğunuzu umuyoruz, herhangi bir sorunuz veya ipucunuz varsa, lütfen aşağıya bir yorum bırakın ve bize bildirin.