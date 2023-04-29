iPhone 15 serisi, Apple’ın Lightning’den USB-C’ye geçiş yapan ilk iPhone’u olacak. Apple nihayet bu model ile çoğu Android telefon üreticisinin kullandığı bağlantı noktasını benimseyecek. Ancak tüm USB-C bağlantı noktaları iPhone 15 serisinde aynı olmayacak. Pro modelleri, standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’a göre çok daha yüksek veri aktarım hızları sunacak. Bununla birlikte, Pro modelleri USB-C girişiyle başka bir ekrana bağlamak da mümkün olacak! USB-C iPhone 15 Pro’lara yarayacak!

iPhone 15 Pro Modelleri Bu Yılın Yıldızı Olacak!

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’in USB-C bağlantı noktası üzerinden harici ekranlara bağlanabileceği iddiaları ortalığı karıştırmış durumda. Zira bu Apple’dan alışmadığımız bir hamle olacak.

Sızıntılarda bahsi geçen diğer bir nokta ise iPhone 15 ve 15 Plus’ın, Lightning iPhone’larda ve USB-C konektörüne sahip iPad 10. nesil tablette bulunan USB 2.0 hızlarıyla sınırlı USB-C konektörlerine sahip olacağı iddiası. Bu iddiayı daha önce de duymuştuk. Ancak yeni sızıntılar da bunu doğruluyor.

Sızıntı kaynağı, iPhone 15 Pro modellerinin Thunderbolt 3 veri aktarım hızlarını destekleyeceğini de ekledi. Daha yüksek veri aktarım hızları fotoğrafçıların işine yarayabilir. Profesyonel fotoğrafçılar gibi meslekleri için telefonlarını kullanan iPhone kullanıcıları uzun zamandır Lightning’in fotoğraf ve video aktarımı için yeterince hızlı olmadığından şikayet ediyorlardı.

Sızıntı yapan kişi Apple’ın “bu yıl fotoğraftan ziyade video kaydına büyük yatırım yaptığını” söylüyor. Thunderbolt 3 hızlarıyla birlikte büyük boyutlu videolar göz açıp kapayıncaya kadar bilgisayarlara ya da depolama birimlerine aktarılabilecek.

Daha ilginç olanı ise kullanıcıların iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’i harici bir ekrana bağlayabilecekleri iddiası. Bu özellik, iPhone ekranını daha büyük bir ekrana yansıtmak isteyen kullanıcıların kurtarıcısı olabilir. Bununla birlikte, eğer cihazın ekranının açılmasını engelleyen bir sorun varsa, telefonu servise teslim etmeden önce harici bir ekrana bağlanarak yedekleme işlemlerini de yapabilirsiniz.

Sızıntı yapan kişi doğru bilgilere sahipse, bu yeni iOS özelliği, Samsung’un birkaç yıl önce amiral gemisi akıllı telefonlarında sunduğu bir özellik olan Samsung Dex’i bir şekilde taklit edecek gibi görünüyor.

Dex, kullanıcıların akıllı telefonlarını bir masaüstü Android PC’ye dönüştürmelerine izin verirken, Apple bunu yapmayabilir. Sızıntı kaynağının paylaşımlarından Apple’ın iPhone 15 Pro’nun USB-C’sini yalnızca birkaç özel kullanım durumunu destekleyecek şekilde kullanmaya izin vereceği anlaşılıyor.

Öte yandan iPad, çalışma alanınızı genişletmek için harici ekranlara bağlanmanıza zaten izin veriyor. Apple’ın mobil cihazlarda bu tür bir işlevsellik konusunda bazı deneyimleri var. Ancak Apple’ın iOS 17’yi iPhone 15 Pro’dan başlayarak tam teşekküllü bir bilgisayara dönüştürmenize izin vermesi pek olası görünmüyor.

Bizler de Apple’ın yeni iPhone serisinin heyecanla bekliyoruz. Umuyoruz ki, USB-C’ye geçiş konusunda Apple bu yıl da ayak diretmez.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce USB-C iPhone’lara yarayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!