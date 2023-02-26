Apple’ın merakla beklenen yeni canavarları hakkında bugüne kadar 9to5Mac iPhone 15 ve iPhone 15 Pro’nun özel renderlarını yayınlamıştı. Bugün ise iPhone 15 Plus için CAD modelleri ortaya çıktı. 3D sanatçısı olan Ian Zelbo, yeni cihazı gösteren bazı özel render’ları bir araya getirdi.

Bu render’ların CAD dosyaları, Apple tarafından yeni bir iPhone’un lansmanına hazırlanmak için tedarik zincirindeki ortaklara verilir. Bu tür dosyalar, yanlış olanlara sahip olmak Apple’ın iş ortakları için maliyetli olacağından, hem boyutlar hem de tasarım açısından son cihaz için oldukça doğrudur.

Burada görülen iPhone 15 Plus renderleri, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro raporlarımıza dayanarak beklediğimizin çoğunu gösteriyor. Cihazın altında, şarj ve veri aktarımı için nihayet Lightning’in yerini alacak yeni USB-C bağlantı noktasını açıkça görebilirsiniz.

iPhone 15 Plus ayrıca Dinamik Ada’yı benimsemeye hazırlanıyor. Bu, Apple’ın tüm iPhone 15 serisinin Dinamik Adaya sahip olacağı ve çentiğin artık mevcut model herhangi bir iPhone’un “özelliği” olmayacağı anlamına geliyor. Çerçeveler ayrıca iPhone 15 Plus’ta iPhone 14 Plus’tan daha ince olacak.

iPhone 15 Plus’ın tam boyutları ise şu şekilde olacak;

160,87 mm boyunda

77,76 mm genişliğinde

7,81 mm kalınlığında

iPhone 14 Plus’ın boyutları ise;

160,84 mm boyunda

78,07 mm genişliğinde

7,79 mm kalınlığında

iPhone 15 Plus’ın iPhone 14 Plus’tan her zamankinden biraz daha uzun, daha dar ve daha kalın olduğunu görebilirsiniz. Ek olarak, iPhone 15 Plus’ın arkasındaki kamera çıkıntısı selefinden daha kalın olacak. iPhone 15 Plus, iPhone 15 serisinin geri kalanı gibi, hafif yuvarlatılmış kenarlara sahip yeni bir gövde tasarımını da benimsiyor. Bu, cihazın önünden arkaya doğru daha az sert bir geçiş sağlayacak.

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iPhone 14 Plus, Apple’ın beklediğinden açıkça daha kötü sattı, ancak şirket hala bu form faktörünü iPhone serisinde tutmaya devam ediyor. USB-C ve Dynamic Island gibi değişikliklerin alıcıları iPhone 15 Plus’a doğru yönlendirmek için yeterli olup olmadığı henüz belli değil.