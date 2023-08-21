Eylül ayı yaklaşırken, Apple’ın iPhone 15 serisinde canlandırıcı değişiklikler sunmayı planladığı biliniyor. Bu lansmanın heyecanı sadece telefonun kendisiyle sınırlı değil, aynı zamanda beraberinde gelen aksesuarlarla da ilgili. Yeni USB-C’den C’ye örgülü veri kablosu, 40 Gbps’ye kadar veri aktarım hızı sunacağı rapor ediliyor.

Bu kablo sadece bir şarj aracı değil, aynı zamanda daha fazlasını vaat ediyor. Farklı iPhone modellerine uyacak şekilde çeşitli renk seçenekleri sunarak tarz ve işlevselliği bir araya getiriyor. Tasarımı, mevcut MacBook veri kablolarından ayıran özgün bir görünüme sahip.

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Bu kablo özellikle, bugüne kadarki en yüksek USB-C spesifikasyonu olan 40 Gbps’ye kadar veri aktarım hızıyla öne çıkıyor. Ayrıca, telefonun daha hızlı şarj edilmesini sağlayan 100 W’a kadar PD (Power Delivery) şarj gücünü destekliyor. Ancak iş bununla sınırlı değil. Apple, kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek amacıyla yeni bir MagSafe şarj cihazı sunuyor. Bu şarj cihazı, cihazı manyetik bir bağlantı ile güvenli bir şekilde tutuyor ve yanlışlıkla bağlantının kesilme riskini azaltıyor.

Apple’ın yeni veri kablosunu ayrı olarak satın alma veya telefonla uyumlu renkli kabloları sunma kararı, şirketin tüketici odaklı yaklaşımının bir yansımasıdır. Teknolojik ilerlemelerle birleşen bu esneklik, Apple’ın sadece trendleri takip etmekle kalmayıp aynı zamanda müşteri ihtiyaçlarına uygun şekillendirdiğini göstermektedir. Yaklaşan iPhone 15 serisi, en son teknoloji ile tasarımı bir araya getiren bir yöne doğru ilerliyor gibi görünüyor.