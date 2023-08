Vivo, Vivo V29e akıllı telefonunun lansman tarihini resmi olarak duyurdu. Bu yeni model, Ağustos ayının son haftasında piyasaya sürülecek. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında duyurulan V23e’nin halefi olarak geliyor. Vivo, V25 ve V27 serilerindeki E serisini atlayarak yeni modelini tanıttı. Son zamanlarda Vivo, bir sonraki V serisi telefonun temel özelliklerini ve fiyatını açıkladı.

Vivo V29e, yerel saatle 28 Ağustos Pazartesi günü saat 12’de resmi olarak tanıtılacak. Bu lansman etkinliği Vivo’nun sosyal medya tanıtımları, Flipkart ve YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Telefonun Flipkart, Vivo’nun resmi web sitesi ve fiziksel mağazalardan satın alınabileceği zaten doğrulandı.

Telefonun piyasaya sürülmesinin hemen ardından satışa sunulması bekleniyor. Vivo, V29e modelini 300 – 350 dolar fiyat aralığında yer alan 3D kavisli ekranlı en ince telefon olarak tanıtıyor. Bu fiyatlandırmanın temel RAM ve depolama konfigürasyonu için geçerli olması bekleniyor.

Vivo V29e’nin merkezi hizada yer alan 58.7 derecelik eğimli bir delikli 3D ekranla geleceği zaten onaylandı. Bu ekran 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Telefonun Sanatsal Kırmızı renk seçeneği, arka panelde renk değiştiren teknoloji ile siyah renge dönüşen kırmızı tonunu gösterecek.

The wait is over. The much awaited vivo V29e, arrives on 28.08.2023. Experience greatness with the remarkable #TheMasterpiece phone.

