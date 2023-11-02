iPhone 15 indirim gelir mi sorusu bir süredir insanlar arasında soruluyor. Bu sorunun cevabı Apple’ın oldukça güçlü olduğu Çin pazarından geldi. Detaylara bakalım.

iPhone 15 serisi Çin pazarında satışa sunulduktan sonra büyük bir patlama yaşadı. Akıllı telefon serisi ilk siparişlerde geçen seneye göre yüzde 258 daha fazla sipariş aldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Çin’de bazı perakende siteleri iPhone 15 indirim uygulamaya başladı. Bu da iPhone 15 indirim günlerinin ilerleyen zamanlarda diğer ülkelerde de başlayabileceğini işaret ediyor.

iPhone 15 Neler Vaat Ediyor?

iPhone 15 6.1 inçlik 1170×2556 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 60 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli tarafında OLED bir panel tercih edilirken bu panel Corning Ceramic Shield Glass ile korunuyor.

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iPhone 15 kaputun altında Apple A16 Bionic yonga seti ile geliyor. Apple A16 Bionic; 2 adet 3.46 GHz hızında, 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan toplamda 6 çekirdeğe sahip. Bu yonga setine 6 GB RAM eşlik ediyor. Apple A16 Bionic yonga seti, gücünü 20W kablolu şarjı destekleyen 3349 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte geliyor.

iPhone’ların en öne çıkan özelliği kameraları. iPhone 14 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Akıllı telefon f1.6 diyafram değerine sahip OIS destekli 48 MP çözünürlükte ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameraya 12 MP f2.4 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için f1.9 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.