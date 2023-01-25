Apple, iPhone 15 serisini bu yılın sonlarında tanıtacak. Etkinlik tarihine daha uzun süre olmasına rağmen yeni seri ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Sızıntıları ile bilinen ShrimpApplePro tarafından isimsiz bir kaynak aracılığıyla erişilen bilgilere göre, iPhone 15 serisi, önceki modellerle aynı ekran boyutlarına sahip olacak.

Ek olarak, iPhone 15 Pro‘nun kavisli kenarlarla eşleştirilmiş daha ince çerçevelere sahip olacağı bildiriliyor. Ancak sızıntıyı yapan kişi ekranın düz kalacağı halde yalnızca kenarların kavisli olduğunu yineliyor.

Ana seri iPhone 15 modellerinin kavisli kenarlara ve ayrıca geçmişte de duyduğumuz Dynamic Island özelliğine sahip olacağı da söyleniyor. Kullanılan malzemelerin kalitesine gelince, ShrimpApplePro, seramik kalkan korumasının korunacağını söylerken, Dynamic Island şu anda iPhone 14 Pro modellerinde gördüğümüze benzeyecek.

Son olarak, iPhone 15 Ultra ismini taşıyan bir modelin olacağı da söyleniyor. Yakın tarihli bir iPhone 15 sızıntısı, yeni amiral gemisi serisinin beklenen fiyatlandırmasına ilişkin ipuçları vererek, temel modeller için fiyat değişikliği olmadığını gösteriyor. Bunun yerine, Apple’ın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra’nın fiyatlarını artıracağı bildiriliyor.

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Hala iPhone 15 sızıntılarının ilk günlerindeyiz. Ancak önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda yeni seri ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam edecek gibi görünüyor. Son olarak iPhone 15’in Türkiye fiyatında da bir artış yaşanacağını belirtelim. Bakalım fiyatlar nelere çıkacak?