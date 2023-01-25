Cupertinolu teknoloji devi Apple geçtiğimiz hafta Apple M2 yonga setine sahip yeni Mac’lerini duyurmuştu. Apple M2 Pro ve Max işlemcileri ile piyasayı kasıp kavurması beklenen Apple’ın bir konuda başarısız olduğu ortaya çıktı. Yeni MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini’nin ilk testleri SSD konusunda Apple’ın sınıfta kaldığını gösteriyor.

BlackMagic uygulamasında ölçülen Apple M2’li 14 inç MacBook Pro’daki 512 GB SSD verilerinin maksimum okuma ve yazma hızları sırasıyla 2970 ve 3150 MB/s olarak açıklandı. Ancak Apple M1 ile çalışan önceki MacBook Pro’nun 512 GB SSD’si sırasıyla 4900 ve 3950 MB/sn okuma ve yazma hızlarını gösteriyor. Aradaki fark oldukça dikkat çekici Yeni modelin SSD’si verileri yaklaşık %39 daha yavaş okuyor ve %20 daha yavaş yazıyor.

256 GB SSD’li M2’deki MacBook Air ve Mac Mini’de veri okuma ve yazma hızında bir düşüş de yaşandı. Blackmagic ile ölçülen M1’li 2020 Mac Mini’nin okuma ve yazma hızları sırasıyla 2854 ve 2733 MB/s idi Ancak Apple M2’li 2023 Mac Mini, okuma ve yazma hızları neredeyse iki katına çıkarak sırasıyla 1.482 ve 1.431 MB/s’ye düştü.

Peki, bu hız kaybının nedeni ne? Apple daha büyük bellek yongaları kullanıyor. Örneğin, 2020 Mac Mini’de iki adet 128 GB NAND yongası varsa, 2023 modelinde yalnızca bir NAND yer alıyor. Buna göre, iki çip paralel olarak okuma ve yazma işlemleri gerçekleştirmenize izin veriyor. Yukarıdaki örnekteki MacBook Pro 2023’te yalnızca iki bellek yongası bulunurken, selefinin dört tane vardı.

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Ancak en iyi yapılandırmalarda, 1 TB ve 2 TB SSD‘ye sahip yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro, öncekiler kadar hızlı çalışıyor. Bakalım Apple’ın SSD konusundaki bu kötü tercihi firmanın tepki almasına neden olacak mı?