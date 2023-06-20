Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, iPhone ile Vision Pro platformu arasındaki entegrasyonu geliştirmeye odaklanmış durumda.

Kuo, donanım özelliklerinin yükseltilmesinin Vision Pro etrafında rekabetçi bir ekosistem oluşturmanın çok önemli bir yönü olduğunu vurguluyor. Özellikle Wi-Fi ve UWB (Ultra Geniş Bant) önemli bileşenler.

iPhone 15, yükseltilmiş Ultra Geniş Bant çipine sahip olacak

Apple’ın Vision Pro ekosistemini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak, yaklaşan iPhone 15’in özellikle Ultra Geniş Bant çipi ile önemli bir donanım yükseltmesi alması bekleniyor. Kuo, iPhone 15’in gelişmiş 7nm üretim teknolojisini kullanan U1 çipinin daha verimli ve güvenilir bir versiyonunu kullanacağını öne sürüyor. Bu geliştirme, yakın etkileşimler için performansı artırmayı ve güç tüketimini azaltmayı amaçlıyor.

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İlk olarak iPhone 11’de tanıtılan U1 çipi, çeşitli Apple ürünlerinde ve özelliklerinde hayati bir rol oynadı. Kuo, U1 çipinin yükseltilmiş bir versiyonunun yalnızca Find My, Handoff ve AirDrop gibi özelliklerin performansını artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda Vision Pro ile diğer Apple aygıtları arasında sorunsuz entegrasyonu da kolaylaştıracağını ileri sürüyor.

Kuo, önde gelen chiplet çözüm sağlayıcısı JCET’in iPhone 15’in UWB süreç yükseltmesi sayesinde artan brüt marj ve kârdan yararlanacağını öngörüyor. Ayrıca Kuo, AMD’nin MI300 serisi ve yaklaşan Nvidia H100 halefine atıfta bulunarak yapay zeka hızlandırıcılarında chiplet tasarımının giderek daha fazla benimseneceğini öngörüyor. JCET, uzun vadede chiplet’in ana akım tasarım çözümü haline gelmesinden faydalanacak.

iPhone 16, gelişmiş ekosistem deneyimi için Wi-Fi 7’yi tanıtacak

Kuo, iPhone 16’nın Wi-Fi 7 teknolojisini destekleyen ilk Apple cihazı olacağını açıkladı. Bu yükseltme, Wi-Fi Alliance’ın sanal ve artırılmış gerçeklik deneyimlerini geliştirme vurgusuyla uyumlu olarak daha yüksek aktarım hızları ve gelişmiş veri çıkışı sağlayacak. Apple, aynı yerel ağ üzerinde çalışan donanım ürünleri için daha sorunsuz bir ekosistem oluşturmak amacıyla Wi-Fi 7’den yararlanmayı amaçlıyor.