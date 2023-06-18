Günümüzde telefon kullanımının artması, her yaştan insanı etkileyen büyüyen bir sorundur. Ekran süresinin artması olumsuz sağlık sonuçlarına yol açabilir. Örneğin, bir akıllı telefonu uzun süre gözlerinize çok yakın tutmak, göz yorgunluğu ve miyopluk gibi çeşitli sorunlara yol açabilir. Apple, iOS 17 ve iPadOS 17’de bu sorunu çözmeye yardımcı olabilecek yeni bir özellik olan “Ekran Mesafesi”ni kullanıma sunuyor.

iOS 17 ve iPadOS 17’deki “Ekran Mesafesi” adlı yeni bir özellik, göz yorgunluğunu azaltmaya ve miyopluk riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu özellik, gözleriniz ile cihazınız arasındaki mesafeyi ölçmek için TrueDepth kamerasını kullanacak ve eğer cihazınızı uzun süre çok yakın tutarsanız sizi uyaracak.

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Ekran Mesafesi özelliği, göz yorgunluğunu ve miyopluk riskini azaltmaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Cihazınızı çok yakın tuttuğunuzda, gözleriniz odaklanmak için daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalır ve bu da göz yorgunluğuna yol açabilir. Uzun vadede, bu durum miyopluk riskinizi artırabilir.

Ekran Mesafesi özelliği kullanımı kolaydır. Ayarlar > Ekran Süresi > Ekran Mesafesi’ne giderek açabilirsiniz. Açıldıktan sonra, cihazınızı 12 inçten daha yakın tuttuğunuzda 20 dakikadan daha uzun bir süre için uyarı alırsınız. Ekran Mesafesi özelliği, gözlerinizi zorlamaya karşı korumak için faydalı bir yöntemdir. Eğer çok fazla zamanınızı ekranlara bakarak harcıyorsanız, bu özelliği açmanızı tavsiye ederim.