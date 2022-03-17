Bu yılın başlarında, Apple‘ın iPhone 14 Pro modelleri için Face ID çentiğini yeni bir “delik + hap” tasarım detayları ortaya çıkmıştı. Şimdi, bu benzersiz delikli kesiklere sahip bir dizi sızdırılmış iPhone 14 Pro detayları çevrimiçi olarak göründü.

91Mobiles, iPhone 14 Pro‘nun CAD görüntülerini paylaştı ve delikli ekranı gözler önüne seriyor. Bu görüntülerin sızdırılmış fabrika CAD görüntülerine dayandığı ve cihazın birden fazla görüntüsü açığa çıktı.

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Özellikle, iPhone 14 Pro‘nun önden görünümü, Face ID sensörleri için “delik + hap” kesikleri ve üstteki selfie kamerası ile birlikte tüm ekranı gösteriyor. Cihazın arka tarafı ise kare şeklinde kamera modülü, üç büyük kamera muhafazası ile mevcut iPhone 13 Pro modellerine benziyor. Bununla birlikte, önceki söylentiler, güncellenmiş bir arka panel tasarımına da işaret ediyordu. Aşağıdaki görselde renderları inceleyebilirsiniz.

iPhone 14 Pro‘nun ekran tasarımında bir değişiklik öneren çok sayıda raporla, mevcut iPhone‘ların eski çentik tasarımına nihayet veda edebilir Ancak alt uçtaki iPhone 14 ve 14 Max‘in delik ve hap kesikleri yerine mevcut modellerle aynı çentikle gelebileceğini belirtmekte fayda var. Apple‘ın 2023’te çentiği tamamen değiştirmesi ihtimali var.

iPhone 14 Pro modellerinin, ekran tasarımına köklü bir değişiklik getirmesinin yanı sıra, 48MP kamera sallayan ilk iPhone‘lar olduğu söyleniyor. Ayrıca, Apple analisti Ming-Chi Kuo‘nun yakın tarihli bir raporu, yaklaşmakta olan iPhone 14 serisinin yalnızca Pro ve Pro Max modellerinin Apple‘ın yakında çıkacak olan A16 yonga seti ile gelceği öne sürüldü. Alt uç modeller, geçen yılki A15 Bionic işlemci ile gelecek. Ancak şirketin bu yıl tüm iPhone 14 modelleriyle birlikte 120Hz ProMotion ekran sunması bekleniyor.

Buna ek olarak, bu yılki iPhone 14 serisinden çeşitli yeni kamera geliştirmeleri, pil iyileştirmeleri ve daha fazlası bekleniyor.