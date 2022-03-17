Google, geliştiriciler için bu yılki yıllık Google I/O etkinliğinin tarihlerini onayladı. Etkinlik 11 Mayıs‘ta başlayacak ve 12 Mayıs‘a kadar devam edecek. Öyleyse, ayrıntılara bir göz atalım.

Google I/O 2022, 11 Mayıs’ta Başlayacak

Google, bu yılki Google I/O etkinliğinin tarihlerini ortaya çıkarmak için başlangıçta dört parçalı bir SVD bulmacası paylaştı. Bulmaca Twitter‘daki kullanıcılar tarafından çözülmüş olsa da, Sundar Pichai daha sonra Google I/O 2022 konferansının tarihlerini ve yerini Twitter‘da doğruladı.

We'll be back live from Shoreline Amphitheatre for this year's #GoogleIO! Join us online May 11-12 https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 16, 2022

Google I/O 2022, daha önce de belirtildiği gibi, sanal olacak ve çevrimiçi olarak ücretsiz olarak yayınlanacak iki günlük bir etkinlik olacak. Yine de COVID-19 gerçekleşene kadar her zamanki yeri olan Shoreline Amfitiyatrosu‘nda gerçekleşecek. Ayrıca, bu yıl etkinliğin açılış konuşmasında küçük bir yüz yüze izleyici de olacak.

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Android 13, Pixel6a ve Pixel Watch Geliyor

Google, şu anda Google I/O etkinliklerinde üzerinde çalıştığı akıllı telefon özelliklerinden IoT teknolojisindeki gelişmelere kadar en son teknolojilerin tümünü duyurma eğiliminde. Etkinlik, büyük olasılıkla, muhtemelen ilk beta sürümünün piyasaya sürülmesi olan Android 13 ile ilgili ayrıntıları içerecektir. Teknoloji devinin bu yılki etkinlikte bütçe odaklı Pixel 6a ile birlikte Pixel Watch biçimindeki ilk akıllı saatini de tanıtması bekleniyor. Bunların dışında şirketin Google Asistan, Google Haritalar, Chrome ve daha fazlasıyla ilgili yeni özellikleri ve hizmetleri duyurması muhtemel.