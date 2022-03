Google, geliştiriciler için bu yılki yıllık Google I/O etkinliğinin tarihlerini onayladı. Etkinlik 11 Mayıs‘ta başlayacak ve 12 Mayıs‘a kadar devam edecek. Öyleyse, ayrıntılara bir göz atalım.

Google, bu yılki Google I/O etkinliğinin tarihlerini ortaya çıkarmak için başlangıçta dört parçalı bir SVD bulmacası paylaştı. Bulmaca Twitter‘daki kullanıcılar tarafından çözülmüş olsa da, Sundar Pichai daha sonra Google I/O 2022 konferansının tarihlerini ve yerini Twitter‘da doğruladı.

We'll be back live from Shoreline Amphitheatre for this year's #GoogleIO! Join us online May 11-12 https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi

— Sundar Pichai (@sundarpichai) March 16, 2022