Önümüzdeki Çarşamba için planlanan bir etkinlikle Apple, yeni iPhone 14 cep telefonları serisini duyuracak. Cihazlara ek olarak şirket, yeni nesil Apple Watch‘a ek olarak yeni kablosuz kulaklıklar AirPods 2‘yi de sunacak. Bilgiler Bloomberg tarafından yayınlandı.

Gazeteci Mark Gurman’a göre, ikinci nesil AirPods Pro, Apple’ın giyilebilir ve aksesuar kategorisine destek verebilir. Yayın, “Yeni AirPods Pro, 2019’da satışa sunulan bir modeli güncelleyecek” diyor. Diğer söylentilerin de etkinlikte yeni kulaklıkların lansmanına işaret ettiğini belirtmekte fayda var.

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Ayrıca söylentilere göre Apple, yeni bir vücut ısısı sensörü ve daha fazla sağlık aracına sahip yeni Apple Watch Series 8 serisini tanıtacak. Hat ayrıca, daha sağlam bir model olduğu söylenen, S8 çipli ve daha da büyük ekranlı bir “Apple Watch Pro” modeli karşımıza çıkacak.

Apple Watch’un sözde Pro modeli de daha fazla güç tasarrufu özelliğine sahip olacak, aynı zamanda daha büyük bir pile sahip olması bekleniyor. Ayrıca yeni modelin fiyatı 900 ABD Doları ile 1.000 ABD Doları arasında olacağı söyleniyor.

Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda, Apple şağıdaki modelleri duyuracak:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Ana beklenti, yeni cep telefonlarının gelmesiyle birlikte Apple’ın iPhone X’te sunulan “çentiği”, “hap” şeklinde bir ön kamera ile değiştirecek olmasıdır. Ancak bu değişiklik, yalnızca cep telefonunun Pro modellerinde geçerli olacak.

Söylentiler ayrıca, cep telefonunun daha güçlü versiyonlarının yeni A16 Bionic çipine sahip olması gerektiğine işaret ederken, baz modeller A15 Bionic‘i gönderebiliyor. Ek olarak yeni cep telefonlarında 48 MP‘lik yeni bir kamera bulunacak.