Apple’ın geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığı ve çokça dikkat çeken iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri, ilginç bir sorunla karşı karşıyaymış gibi görünüyor.

Ünlü sosyal medya platformu Reddit’te yapılan paylaşımlar; Snapchat ve Instagram gibi üçüncü taraf uygulamalarda arka kamera sistemi kullanılırken, kameranın görüntüyü sabitleyemediğini ve görüntüde aşırı bir titreme olduğunu gösteriyor.

Yerleşik Kamera Uygulamasında Bir Sorun Bulunmuyor

Reddit’te yapılan paylaşımlar, kameradaki titreme sorununun yalnızca üçüncü taraf uygulamalarda görüldüğünü gösteriyor.

“Snapchat veya Instagram’ı açtığımda, kameramın kontrol edilemeyecek kadar çok titrediğini gördüm. Ancak aynı sorun, normal kamera uygulamasında bulunmuyor.”

Reddit kullanıcısı Bootaymole tarafından yapılan paylaşım, sorunun yalnızca üçüncü taraf uygulamalara özel olduğunu kanıtlar nitelikte.

Kullanıcılar sorunun yalnızca görüntüdeki titreşimle kalmadığını, kamera modülünden sesler de geldiğini belirtiyor.

“Dün yeni iPhone 14 Pro telefonumu teslim aldım ve kameranın Snapchat uygulamasında titreşim yaptığını farkettim (Titreşim derken, bunu hem görüyorum hem de duyabiliyorum). Bunu yaşayan başka kullanıcılar var mı? Şu ana kadar bulabildiğim tek çözüm, telefonu yeniden başlatmak ve ilk olarak yerleşik kamera uygulamasını açtıktan sonra Snapchat’i açmak. Snapchat’i telefondan silip yeniden yüklemeyi denedim.”

Yine bir Reddit kullanıcısı olan epicfro1995 tarafından paylaşılan bu bilgilerin oldukça önemli olduğunu söylemeliyiz. Cihazın kamerasından ses gelmesi, cihazda bulunan OIS (Optik İmaj Sabitleyici) düzeneğinin üçüncü taraf yazılımlarda doğru çalışmadığını gösteriyor.

Konu hakkında bir iPhone 14 Pro kullanıcısının YouTube’a bir video eklediğini de belirtelim. Videoda cihazdan çıkan sesleri de duyabilmek mümkün.

Yazılım Güncellemesiyle Düzelebilir!

Sorunun yalnızca üçüncü taraf uygulamalarda ortaya çıkması, bunun yazılımsal bir hata olabileceğini gösteriyor. Zira kullanıcıların hiçbirinin bu sorunu cihazda yerleşik olarak sunulan kamera uygulamasında yaşamadığını söylemek mümkün.

Bu durum, sorunun donanım tarafında olmadığını neredeyse kesinleştirmiş diyebiliriz. Eğer yerleşik kamera uygulamasında da benzer bir hatayla karşılaşılsa, Apple tarafı çok daha büyük bir problemle karşı karşıya kalabilirdi.

iOS 16 henüz oldukça yeni bir sürüm. Bu kadar fazla değişikliği bünyesinde barındıran sürümlerin ilk versiyonlarında böylesi hataların görülmesinin normal olduğunu söyleyebiliriz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu sorunun üstesinden gelebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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