iPhone 14 ve iPhone 14 Pro arasındaki en büyük farklardan biri, oldukça garip bir isimle ön kameralar için alanı dinamik ve etkileşimli bir menüye dönüştüren Dinamik Ada(Dynamic Island)dır. Bu özellik o kadar iyi karşılandı ki tasarımcı Parker Ortolani iPad Pro konseptini uyarladı.

Imagine Dynamic Island taking iPad Pro to a whole new level. It could be that perfect solution for bringing the menu bar to iPadOS in a new and fluid way. Apps and multitasking taken even further. pic.twitter.com/yPxt2GiW4X

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) September 8, 2022