iPhone 14 ve iPhone 14 Pro arasındaki en büyük farklardan biri, oldukça garip bir isimle ön kameralar için alanı dinamik ve etkileşimli bir menüye dönüştüren Dinamik Ada(Dynamic Island)dır. Bu özellik o kadar iyi karşılandı ki tasarımcı Parker Ortolani iPad Pro konseptini uyarladı.

Imagine Dynamic Island taking iPad Pro to a whole new level. It could be that perfect solution for bringing the menu bar to iPadOS in a new and fluid way. Apps and multitasking taken even further. pic.twitter.com/yPxt2GiW4X — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) September 8, 2022

Ortolani, Dynamic Island’ın Apple’ın tabletinde nasıl çalışabileceğini gösteren bazı işlenmiş görüntüler oluşturdu. Oldukça büyük ekranı kullanan yenilik, tasarımcının görüşüne göre basamaklı bir menü içeriyor.

More of my iPad Pro with Dynamic Island concept… https://t.co/YshPymPBpX pic.twitter.com/vzEpm365JT — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) September 8, 2022

Ortolani, hayal gücünden yararlanarak Dynamic Island’ı iPad Pro’ya getirmeyi bırakmadı, aynı zamanda yeni bir eylem düğmeli tabletleri hayal etti. Buradaki fikir, kullanıcının istediği eylemi tanımlaması, uygulamalara doğrudan kısayollar oluşturması veya örneğin bildirimlere yanıt vermesi için ekstra özelleştirilebilir bir düğmeye sahip olmaktır.

Kaynak: iPhone 14 Plus Siparişleri Beklentileri Karşılamadı

Dynamic Island, ön kameraları gizleyen alanı daha kullanışlı ve etkileşimli bir şeye dönüştürmek için iPhone 14 Pro’da tasarlandı. iPad’de kullanım çok farklı olurdu, çünkü Ortolani’nin fikrine göre, en yaygın kullanımın dikey olduğu iPhone’ların aksine ada her zaman yatay olmasını öne sürdü.

Kaynak: iMore