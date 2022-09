Amerikan teknoloji devi Apple, dünyaca ünlü Far Out etkinliğinde yeni akıllı telefon serisi iPhone 14’ü tanıttı. Yeni cihazlar tanıtıldıktan hemen iki gün sonra ön siparişlere açıldı. Her zaman olduğu gibi talepler yeni ürünlere karşı oldukça fazlaydı. Örnek verecek olursak Çin üzerindeki online satış mağazaları geçen seneki gibi çöktü ve ilk parti ürünleri aynı gün tükendi.

9 Eylül Cuma günü ön satışa açılan cihazlar başta ABD ve uzak doğu ülkelerinde büyük rağbet gördü. Öyle ki bazı ülkelerde siparişler açıldıktan hemen 30 dakika sonra ürünler tamamen tükendi ve akıllı cihazların teslim tarihi Ekim ayından Kasım ayına ertelendi. Beklenmeyen veriler ise hangi modelin ne kadar sipariş aldığında oluştu. En popüler sürümlerin iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olduğu bugün ki bilgilerle de artık resmiyet kazandı. En çok talep görmesi beklenen cihaz iPhone 14 ise beklenen çok daha az ön satış rakamlarına ulaştı.

iPhone 14 Plus Satışların Sadece Yüzde 5’ini Kapsıyor

İlk 3o dakika içerisinde satışları tükenen Pro ve Pro Max modellerine göre oldukça sönük kalan iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri beklenen sipariş rakamlarını aşamadı. Öyle ki Plus modeli satışların sadece yüzde 5’ini oluşturuyor. Tianfeng International Securities analisti Ming-Chi Kuo’ya göre Çin’deki ön siparişlerin yaklaşık %85’i iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için. Aynı zamanda, siparişlerin yalnızca yaklaşık yüzde 10’u normal model iPhone 14’ü oluşturuyor.

Renk seçeneklerinde de satış dengesi mevcut değil. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için en popüler renk seçenekleri koyu mor ve gümüş oldu. Altın ise en az popüler olan renk olmaya devam ediyor. Yapılan büyük zam oranına rağmen telefonlar sipariş almaya büyük bir ölçüde devam etti.

