Telefon Ömrü Uzatan 6 Bilgi!

Bildiğiniz gibi ülkemizdeki akıllı telefon fiyatları her geçen gün artmakta. Giriş seviyesindeki telefonların bile zamanla yüksek fiyatlara çıkması, kimi tüketiciler için mevcut telefonlarımızı daha uzun süre kullanmamızı gerektiriyor. Biz de bu videoda telefonunuzu daha uzun ömürlü bir biçimde kullanmak için yapmanız ve bilmeniz gereken 6 bilgiyi vereceğiz.

1) Koruyucu kılıf ve ekran koruyucu cam veya jelatin kullanın!

Tabi önce cihazı korumamız gerekiyor. En küçük kaza bile maliyetli olabilir, çünkü ekran onarım maliyeti cihaz fiyatıyla rekabet edecek durumlara geldi. Ve telefonun kasasındaki çizikler cihazınızın değerini de düşürür. Bunların olmasını istemiyorsanız telefonunuzu bir koruyucu kılıf ve ekran koruyucu cam veya jelatin ile kullanmakta fayda var.

2) Orijinal Aksesuar Kullanın!

Daima kutudan çıkan orijinal ekipmanları kullanın. Sahte ekipman kullanmak tehlikeli olabilir. Özellikle sahte şarj adaptörü, cihaz sağlığını riske atar. Dalgalı şarj akımı, pil sağlığını azaltabilir, parçalara zarar verebilir ve hatta cihazın patlamasına neden olabilir. Sizin ve çevrenizdekilerin hayatını bile tehdit edebilir. Sahte USB kabloları da sorun çıkarır. Cihazın normalden daha yavaş şarj olmasına ve dosya aktarımında sorunlara neden olabilir. Cihazın USB bağlantı noktasına zarar verebilir. Orijinal aksesuarlar kullanırsanız, böyle risklerden uzak durur ve kurtulursunuz.

3) Telefonun Fazla Isınmasına İzin Vermeyin!

Aşırı ısınma her zaman bir problemdir. Aşırı ısınan cihaz, kötü bir kullanım deneyimine neden olur. Cihaz sıcaklığının yüksek olması sonucunda termal daralma meydana gelir ve CPU/GPU frekansları düşer. Bu da cihaz performansının düşmesine yol açar. Oyunlarda daha düşük FPS, daha gecikmeli kullanıcı deneyimi yaşmanıza neden olur. Ayrıca bir cihazın uzun süre aşırı ısınmasında donanımsal hasar oluşacaktır. Düşük pil ömrü, ekran yanıkları, hayalet dokunma sorunları vb. problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden cihazı serin kullanmaya çalışın. Isındığında soğumaya bırakın, şarj olurken kullanmayın, çok uzun süre mobil oyun oynamayın. Ekran parlaklığını azaltmayı deneyin.

4) Daha az sıfırlama yapın!

Evet, telefonu fabrika ayarlarına sıfırlama bir rahatlama olabilir. Temiz bir telefon, daha az uygulama, daha hızlı hissettirebilir. Ancak her sıfırlamada, veri bölümü biçimlendirilir ve bu da depolama yongasının (UFS/EMMC) ömrünü kısaltır. Cihazınızın depolama yongası çok eski olursa cihaz yavaşlar. İşlem süreleri uzar, telefon takılmaya başlar. Çip tamamen ölürse cihazınız tekrar açılmayabilir. Sonuç olarak, mümkün olduğunca fabrika ayarlarına sıfırlamaktan uzak durun. Ancak her büyük ana sürüme geçildiğinde örneğin ONE UI 3-4 ile iOS 14-15 sürümleri arasında temiz kurulum yapabilirsiniz.

5) Olabildiğince az uygulama kullanın!

İhtiyacınız olmayan uygulamaları kullanmayın. Bu tarz uygulamaları telefonunuzda tutmak hem kişisel verilerinizi tehdit edebilir hem de telefonunuzun sağlığını önemli derecede etkileyebilir. Arka planda çalışarak siz fark etmeden telefonunuzu sağlığından edebilir. iPhone’larda olmasa da android telefonlarda özellikle internet üzerinden mümkün olduğunca APK indirmemeye çalışın.

6) Pil sağlığınızı koruyun!

Telefonunuzun ömrünü etkileyen önemli şeylerden biri de bataryalar.Batarya sağlığınızı ne kadar uzun süre korursanız, telefonunuzu da o kadar uzun ömürlü bir şekilde kullanabilirsiniz. Yeni nesil bataryalarda pil sağlığı uzun süre boyunca korunabilirken siz yine de telefonunuzun bataryasını %10 ve altına düşürmeyin. Ayrıca telefonunuz şarjdayken de kullanmamaya özen gösterin.