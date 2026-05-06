Mercedes-Benz, elektrikli otomobil pazarındaki iddialı hamlelerine bir yenisini daha ekleyerek verimlilik sınırlarını zorlayan yeni modelini ülkemize getirdi. Alman üreticinin kompakt lüks segmentteki temsilcisi, özellikle menzil kaygısını ortadan kaldırmayı hedefleyen teknik altyapısıyla sınıfında yeni bir standart belirlemeye aday görünüyor. Türkiye’deki elektrikli araç pazarında rekabetin kızıştığı bir dönemde satışa sunulan Mercedes CLA 200+, sunduğu teknolojik imkanlarla sadece şehir içi kullanımı değil, uzun yolculukları da odağına alıyor. elektrikli Mercedes CLA 200+, yüksek verimlilik ve hızlı şarj avantajlarıyla kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek mi?

Mercedes CLA 200+ tasarım ve verimlilik dengesi

Yeni Mercedes CLA 200+, markanın aerodinamik tasarım felsefesini modern elektrikli mimariyle harmanlıyor. Aracın dış boyutlarına bakıldığında 4723 mm uzunluk, 1855 mm genişlik ve 1468 mm yükseklik değerleriyle karşılaşıyoruz. Bu ölçüler, otomobilin yoldaki duruşunu sağlamlaştırırken, sürtünme katsayısının düşürülmesine de doğrudan katkı sağlıyor. 405 litrelik bagaj hacmi, bu sınıftaki bir sedan için standart beklentileri karşılarken, aracın asıl farkı gövdenin altında saklanan teknolojide yatıyor.

Şirket, bu modelde sadece performansa değil, enerjinin ne kadar akıllıca kullanıldığına odaklanıyor. 160 kW gücündeki elektrik motoru, günlük sürüş dinamiklerini fazlasıyla karşılıyor.

Otomobil dünyasında genellikle üst segment spor otomobillerde görmeye alışık olduğumuz 800V elektrik mimarisi, Mercedes CLA 200+ modelinde standart olarak sunuluyor. Bu yüksek voltajlı sistem, bataryanın çok daha kısa sürelerde şarj edilmesine olanak tanıyor.

85 kWsa kapasiteli batarya ile donatılan araç, WLTP standartlarına göre 733 kilometreye kadar sürüş menzili vaat ediyor. Bu rakam, mevcut elektrikli Mercedes CLA 200+ versiyonunu kendi kategorisindeki en uzun menzilli seçeneklerden biri haline getiriyor.

Hızlı şarj performansı tarafında ise 320 kW DC desteği sayesinde, sadece 10 dakikalık bir dolumla yaklaşık 325 kilometre menzil elde etmek mümkün oluyor. Bataryanın %10’dan %80 doluluğa ulaşması ise yalnızca 22 dakika sürüyor.

Bu durum, elektrikli otomobillerle yapılan uzun seyahatlerdeki şarj molası süresini geleneksel yakıt ikmali sürelerine yaklaştırıyor. Evde veya iş yerinde yapılacak 11 kW’lık AC şarj işlemlerinde ise tam dolum süresi yaklaşık 9 saat olarak belirtiliyor.

Sunulan 733 kilometrelik menzil, günlük 50-60 km yol yapan bir kullanıcı için yaklaşık iki haftalık bir kullanım süresi anlamına geliyor. Bu verimlilik düzeyi, elektrikli araç sahiplerinin en büyük çekincesi olan şarj istasyonu arama stresini minimize edecektir. Mercedes-Benz’in bu modelle birlikte sunduğu hızlı şarj altyapısı, teknolojinin lüksle birleştiğinde ne kadar pratikleşebileceğini gösteren somut bir örnek teşkil ediyor.

Mercedes CLA 200+ teknik özellikleri

Motor Gücü: 160 kW

Batarya Kapasitesi: 85 kWsa

Maksimum Menzil (WLTP): 733 km

DC Hızlı Şarj Gücü: 320 kW

Hızlı Şarj Süresi (%10-80): 22 dakika

AC Şarj Gücü: 11 kW (Tam dolum 9 saat)

Boyutlar: 4723 mm uzunluk / 1855 mm genişlik / 1468 mm yükseklik

Bagaj Hacmi: 405 litre

Mercedes CLA 200+ Türkiye fiyat listesi

Mercedes CLA 200+ – Standart Versiyon: 4.191.000 TL

800V Mimarisi nedir?

800V mimarisi, elektrikli araçların batarya ve güç elektroniği sistemlerinin 800 volt seviyesinde çalışmasını sağlayan bir teknolojidir. Geleneksel 400V sistemlere göre daha ince kablolarla daha yüksek güç iletimine izin verir, bu da aracın ağırlığını azaltırken şarj hızını ve verimliliğini önemli ölçüde artırır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 733 km menzile sahip Mercedes CLA 200+ sizce Türkiye pazarında beklentileri karşılayabilir mi?