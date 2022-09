Bir geliştirici, Apple iPhone 14 Pro’da Dynamic Island’ı kullanan bir oyun konsepti yarattı. Ayrıca Hit the Island olarak bilinen Dynamic Island oyun konsepti Apple App Store’da yayında

WaterMinder ve HabitMinder’ın arkasındaki uygulama geliştiricisi Kriss Smolka, Pong’a benzer bir Dinamik Ada oyunu konseptini sergiliyor. Oyunun amacı, Dynamic Island’ı vurarak onu canlandıracak ve belirli bir puana ulaşıldığında ekstra bir top ortaya çıkacak. Oyun hala geliştirilme aşamasında.

Ayrıca bkz: Xiaomi 12T Serisi Sızdırıldı: Başka Bir 200MP Telefon Geliyor!

Who has an iPhone 14 Pro right now? Need to test this on device asap!

🏝️ Hit The Island – our game concept for iPhone 14 Pro, still laggy but it’s turning out nice 🙂 #iPhone14Pro #iOS16 pic.twitter.com/kWLU77gk6d

— Kriss Smolka (@ksmolka) September 13, 2022