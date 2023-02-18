Apple, Android cephesinde 4-5 yıldır bulunan her zaman açık ekran (AOD) özelliğini iPhone 14 Pro serisi ile telefonlarına eklemiş ve bunu dünyayı yeniden keşfetmiş gibi paylaşmıştı. Ancak bu özellik de tam oturmamış gibi görünüyor. iPhone 14 Pro’larda yaşanan Her Zaman Açık Ekran özelliğinin erken ekran tükenmişliğine yol açabileceğine dair önceki endişeler doğrulandı.

Bazı kullanıcılar sosyal ağlarda; iPhone 14 Pro ve Pro Max ekranlarının gerçekten solduğuna dair mesajlar yayınlamaya başladı. Bu soruna göre ekran, ekranı Her Zaman Açık Ekran modunda görüntüleyen artık bir görüntü gösteriyor. Fotoğraflarda, telefonun orijinal duvar kağıdını ve WeChat uygulamasındaki zamanı açıkça gösterdiği açıkça fark edilir.

Daha önce, Dynamic Island kesimi alanında iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ekranlarının hızla kaybolduğu ve şu ana kadar Apple’dan resmi bir yorum yapılmadığı bildirilmişti. Apple’ın ekran yanma sorunu konusunda nasıl bir açıklama yapacağı henüz bilinmiyor.

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Geçmişte bu tip kronik sorunlar yaşayan Apple, kriz yönetimini başarılı bir şekilde yönetmişti. Muhtemelen bu sefer de ekranı yanan kullanıcılar için ücretsiz ekran değişimi programı başlatılabilir. AMOLED panelin yanma sorunu günümüzde hala çözülemedi. Ancak AOD’da ekranın yanması kabul edilebilecek bir sorun değil. Apple’ın ne yapıp ne edip bu sorun hakkında bir açıklama yapması ve hızlı bir şekilde aksiyon alması gerekiyor. Bakalım neler olacak?