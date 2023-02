Apple tutkunlarının merakla beklediği iPhone 15 Pro bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek. Bugün ise güvenilir bir kasa üreticisi ve 3D sanatçı Ian Zelbo iPhone 15 Pro’nun render görselleri ile karşımıza çıktı. Bilmeyenleriniz için; telefon piyasaya sürüldüğünde vakaların mevcut olmasını sağlamak için CAD dosyaları Apple tarafından hazırlık için Asya’daki fabrikalara verilir. Bu yüzden sızıntılar orta net bir şekilde çıkıyor.

Render’a göre iPhone 15 Pro önemli bir tasarım değişikliğine sahip olacak. Daha iyi bir geçiş oluşturmak için cam ve metal çerçevenin kenarları kavisli olacak. Bu tasarım, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’lara ve yeni M2 MacBook Air’e benzer ve telefonun tutulmasını daha rahat ve kazara dokunuşlara daha az eğilimli hale getirebilir.

Telefonun yan tarafında, söylentilere göre fiziksel olanlar yerine kapasitif düğmeler gibi görünen ses butonlarında bazı değişiklikler görülüyor. Sessiz anahtarı, kapasitif düğmelere benzer daha küçük ve daha yuvarlak bir şekil alarak yeniden tasarlanacak.

iPhone 15 Pro’nun arkasındaki kamera çarpması eskisinden daha kalın olacak. Bu, Apple’ın kamera sistemini yeni sensörler veya lenslerle yükselttiğini gösteriyor. Ayrıca, iPhone 14 Pro’ya benzer şekilde üç lensli kare bir modül ve bir LiDAR tarayıcısı da yeni modelde yer alacak. Görüntüler, bu nesil kamera lenslerinin daha kalın olduğunu ve daha büyük görüntü sensörleri önerdiğini ortaya koyuyor.

