Son birkaç haftadır çok fazla Galaxy S23 serisi sızıntısı gördük. Serinin tüm üyelerinin neredeyse tüm özellikleri gözler önüne serildi. Geldiğimiz noktada bugün az önce akıllı telefon serisinin lansmanı Galaxy Unpacked etkinliğinde yapıldı. O halde serinin ortanca üyesi olan Galaxy S23+ modeline bir göz atalım.

Galaxy S23 serisinin ortanca üyesi Galaxy S23+ 6.6 inç büyüklükte Dynamic AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını da destekliyor. Bunların yanı sıra Galaxy S23+’ın ekranı 1750 nit parlaklığa sahip. Bu da güneş ışığı altında bile ekranın oldukça rahat görülebileceği manasına geliyor.

Kaputun altında Galaxy S23+ Qualcomm’un piyasaya yenilerde sunduğu Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga seti sıradan bir Snapdragon 8 Gen 2 değil. Qualcomm ile Samsung’un son işbirliğinden doğan, Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy ismi verilen geliştirilmiş bir Snapdragon 8 Gen 2 cihazın içerisinde yer alıyor. Bu yonga seti gücünü 45W kablolu hızlı şarja sahip 4700 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

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Depolama tarafında ise akıllı telefon 8 GB tek RAM seçeneği ve 256 GB/ 512 GB olmak üzere iki adet dahili depolama seçeneği ile karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlükte bir ana kamera kullanılıyor. 50 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor.

Bu kameraların yanı sıra Galaxy S23+ ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.

Bir çoğumuzun en dikkat ettiği şeylerden birisi fiyat. Fiyat tarafında Samsung Galaxy S23+ 32.999 TL‘lik bir fiyat etiketi ile karşımıza çıkıyor.