Google geçtiğimiz günlerde I/O 2024 etkinliğinde birçok yeni yapay zeka odaklı özelliklerini tanıttı. Bu tanıtımda Pixel 9 serisi hakkında bilgiler vermesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı ce Pixel 9 serisi Google tarafındaki gizemini koruyor. Bu gizemi bozan şey ise Rusya menşeili bir interneti sitesi. Pixel 9 serisinin tamamı canlı kanlı sızdırılmış oldu.

Google Pixel 9 serisi, üç farklı model olarak çıkacağı neredeyse kesin gibi. Bu modeller Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL olacak. Sadece telefonların tasarımlarının sızıntıları değil, tüm teknik özellikleri belli oldu. Peki bu özellikler neler? Pixel 9 serisi ne zaman satışa çıkacak? Bu soruların cevaplarını bu videoda bulabilirsiniz. İyi seyirler.

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